Москвичка начала собирать подписи против соседства с онкобольными детьми

Жительница одного из столичных районов начала сбор подписей против того, что в одной из квартир ее дома проживают родители с онкобольными детьми. По мнению женщины, рак является вирусным заболеванием и передается воздушно-капельным путем.

О ситуации порталу «Такие дела» рассказала координатор фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Наталья Машкова. По ее словам, одна из квартир дома сдается благотворительному фонду для людей с онкобольными детьми, которые приезжают на лечение в Москву.

Сбор подписей начала старшая по подъезду. Она оставила у консьержа обращение к жильцам, в котором назвала квартиру «онкодиспансером» и призвала запретить онкобольным детям жить рядом со здоровыми людьми. Как уточнила Машкова, женщина также обратилась с жалобой в Роспотребнадзор.

Раковая опухоль образуется в результате мутации одного или нескольких генов клетки. Постепенно ген изменяется до такого состояния, что перестает выполнять кодировку, что приводит к нарушению процесса роста и деления клеток, соответственно, к образованию злокачественной патологии.

Ни одна злокачественная опухоль не является заразной. Рак не может передаваться никаким путем, в том числе через воздух и кровь. Более того, опухоли являются индивидуальными, они не могут «пересаживаться» другим людям, потому что иммунная система последних отвергнет чужеродные материалы.