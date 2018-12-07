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Уровень выявления онкологии на ранней стадии достиг 56% в России

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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Почти 60% злокачественных образований выявляются у россиян на первой или второй стадии. Об этом 7 декабря заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на Российско-Армянском форуме по здравоохранению.

«За период с 2012 года благодаря внедрению активного онкопоиска в рамках диспансеризации уже 56% всех злокачественных новообразований были выявлены у россиян на ранних — первой и второй стадиях», — цитирует министра «РИА Новости».

Скворцова отметила, что благодаря введению скрининга, некоторые виды рака удается выявлять на ранней стадии у 80% пациентов. Проблемной областью она назвала заболевания желудочно-кишечного тракта. Здесь наблюдается низкий уровень определения онкологии на ранних стадиях.

В целом за пять лет выживаемость россиян с онкологией выросла до 54%.

7 декабря стало известно, что во всех шести взрослых поликлиниках Москвы появились кураторы по онкологическим заболеваниям. Специалисты займутся консультированием горожан, направлением их к нужным специалистам, а также оказанием психологической помощи.

Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая 5 декабря на XVII ассамблее «Здоровье Москвы» заявил, что онкологические заболевания стали главной проблемой столичной системы здравоохранения и здоровья москвичей.

1 декабря стало известно, что каждый шестой житель Земли умирает от рака. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), примерно в трети случаев болезнь развилась из-за неправильного питания. В связи с этим онкологи составили список продуктов, к которым надо относиться с осторожностью.

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