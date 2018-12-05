Собянин назвал главную угрозу здоровью москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая 5 декабря на XVII ассамблее «Здоровье Москвы» заявил, что онкологические заболевания стали главной проблемой столичной системы здравоохранения и здоровья москвичей.

Градоначальник отметил, что перед врачами в настоящее время стоят очень серьезные задачи по оперативному выявлению онкологии пациентов как в поликлиниках, так и в онкологических центрах. При этом он призвал медиков не забывать, что население Москвы с каждым годом становится всё старше.

«За восемь лет количество людей, живущих более 80 лет, удвоилось и сегодня составляет уже более 600 тыс. человек. Это ставит перед нами совсем иные задачи», — цитирует Собянина «РИА Новости».

1 декабря стало известно, что каждый шестой житель Земли умирает от рака. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), примерно в трети случаев болезнь развилась из-за неправильного питания. В связи с этим онкологи составили список продуктов, к которым надо относиться с осторожностью.