Онкокураторы появились во всех московских поликлиниках

Во всех 46 взрослых поликлиниках Москвы появились кураторы по онкологическим заболеваниям. Специалисты займутся консультированием горожан, направлением их к нужным специалистам, а также оказанием психологической помощи. Об этом 6 декабря заявил главный столичный онколог Игорь Хатьков, выступая в рамках XVII ассамблеи «Здоровье Москвы».

«Во всех поликлиниках введена должность помощников, которые контролируют и консультируют пациентов по вопросам онкологии», — цитирует его ТАСС.

Ранее о планах ввести в поликлиниках Москвы позиции онкокураторов заявлял руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Он отмечал, что городе наблюдается дефицит онкологов и власти даже готовы приглашать таких медиков из других регионов.

Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая 5 декабря на XVII ассамблее «Здоровье Москвы» заявил, что онкологические заболевания стали главной проблемой столичной системы здравоохранения и здоровья москвичей.

1 декабря стало известно, что каждый шестой житель Земли умирает от рака. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), примерно в трети случаев болезнь развилась из-за неправильного питания. В связи с этим онкологи составили список продуктов, к которым надо относиться с осторожностью.