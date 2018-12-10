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Эксперт осудил пытающуюся выселить онкобольных детей москвичку

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Действия москвички, которая пытается выселить семью онкобольного ребенка из дома, могут нанести ему и его родственникам непоправимую психологическую травму. Об этом «РИА Новости» рассказала директор Национального медицинского исследовательского центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, профессор Галина Новичкова.

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8 декабря стало известно, что жительница одного из столичных районов начала сбор подписей против проживания в подъезде родителей с онкобольными детьми, которые приезжают на лечение в Москву. Свои действия она объяснила страхом «заразиться раком», поскольку он, по ее мнению, передается воздушно-капельным путем. Пенсионерку поддержали и другие жители дома.

«Такая позиция — это иллюстрация абсолютной безграмотности. И, к сожалению, мы сталкиваемся с подобным не в первый раз... Говоря о том, что заболевание инфекционное, эта инициативная группа ведет себя безграмотно», — сказала Новичкова, отметив, что ее «поражает немилосердие» жителей Москвы.

Она объяснила, что рак возникает из-за спонтанной генетической поломки, которая приводит к неконтролируемому иммунитетом делению клетки. Лечение заболевания проводится с помощью интенсивной химиотерапии, а лечение лейкозов требует пересадки костного мозга.

В результате у детей падает иммунитет, и они вынуждены носить маски. «Они не могут никого заразить. Скорее мы опасны для них: любая банальная инфекция в их жизни может оказаться смертельной», — подчеркнула Новичкова.

Профессор добавила, что лечение проходит амбулаторно и в стационаре. Поскольку в регионах не всегда могут предоставить квалифицированную помощь, родители с онкобольными детьми вынуждены жить в съемных квартирах.

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