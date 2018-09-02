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Российские пранкеры позвонили главе Минобороны Украины от имени Порошенко

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Российский пранкер Владимир Кузнецов, также известный под псевдонимом Вован, подтвердил, что разговаривал с министром обороны Украины Степаном Полтораком.

Телефонный розыгрыш состоялся от имени украинского президента Петра Порошенко, сообщает «РИА Новости».

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«Мы позвонили Полтораку ночью, разговор у нас состоялся», — приводит агентство слова пранкера. Кузнецов пообещал выложить запись в ближайшее время.

Коллега Вована пранкер Лексус заявил, что они нарезали фразы Порошенко в том числе нецензурные, которые касались обороны Украины.

Пранкеры на повышенных тонах приказали главе Минобороны отвести вооружение из зоны конфликта ДНР и предложили написать заявление об отставке.

«Полторак заикался и оправдывался, а когда мы ему предложили написать заявление об отставке, он согласился», — цитирует RT Лексуса.

В министерстве обороны Украины 2 сентября обвинили российских пранкеров в попытке спровоцировать главу военного ведомства Стапана Полторака.

Пранкеров обвинили в имитации голосов известных людей. В ведомстве также сообщили, что акция была нужна для перекладывания ответственности за последние события в Донецке на украинских военных.

31 августа погиб глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко и его телохранитель при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка.

В ДНР инцидент признали терактом. При этом ряд задержанных по этому делу подтвердили, что диверсию организовали украинские спецслужбы.

1 сентября сообщалось, что разведке ДНР стало известно о планах киевских силовиков перейти в наступление 14 сентября. Официальный представитель оперативного командования республики Эдуард Басурин заявил, что ополченцы ДНР готовы перейти в контрнаступление в случае атаки со стороны украинских военных.

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