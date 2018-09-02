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На Украине обвинили пранкеров из России в провокации министра обороны

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Фото: РИА Новости/Степана Полторака
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В министерстве обороны Украины обвинили российских пранкеров в попытке спровоцировать главу военного ведомства Стапана Полторака.

«Сегодня в полночь российские пранкеры предприняли попытку спровоцировать министра обороны Украины высказаться по поводу последних событий в зоне проведения операции Объединенных сил», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минобороны 2 сентября.

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Телефонных хулиганов якобы из России обвинили в имитации голосов известных людей.

В ведомстве сообщили, что акция была нужна для перекладывания ответственности за последние события в Донецке на украинских военных.

Однако попытку пранкеров пресекли и провокацию сорвали, заявили в министерстве.

31 августа погиб глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко и его телохранитель при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. 

Власти республики рассказали, что взрывное устройство было заложено над дверью внутри кафе. Оно сработало, когда Захарченко и его телохранитель вошли в помещение.

В ДНР инцидент признали терактом. При этом ряд задержанных по этому делу подтвердили, что диверсию организовали украинские спецслужбы.

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что это украинские спецслужбы организовали убийство Захарченко. Парламентарий мотивировал это тем, что с «террористами» переговоров не ведут.

1 сентября сообщалось, что разведке ДНР стало известно о планах киевских силовиков перейти в наступление 14 сентября.

Официальный представитель оперативного командования республики Эдуард Басурин заявил, что ополченцы ДНР готовы перейти в контрнаступление в случае атаки со стороны украинских военных.

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