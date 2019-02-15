Гройсман признал низкий уровень зарплат украинцев и трудовую миграцию

Уровень зарплат на Украине вынуждает жителей страны выезжать за границу на заработки. Об этом заявил украинский премьер Владимир Гройсман 15 февраля.

«Мы еще не имеем тех рыночных заработных плат в широком смысле, которые бы оставляли украинцев работать на Украине», — сказал он в эфире телеканала «Прямой».

Кроме того, премьер-министр отметил, что пенсионеры также не получают достойных выплат.

При этом в начале декабря прошлого года Гройсман заявлял о значительном росте зарплат граждан. По данным главы правительства, за год средняя зарплата в стране выросла почти на четверть и составила 9,2 тыс. гривен (22,3 тыс. рублей).

По данным агентства ТАСС, от 3 до 6 млн украинцев, то есть около 16% трудоспособного населения, являются трудовыми мигрантами. Большинство из них работает в Польше и России.

Так, в 2018 году железнодорожное направление Киев–Москва стало самым прибыльным на Украине, несмотря на то, что на него не распространяются скидки в отличие от европейских направлений.

За четыре года после госпереворота уровень бедности на Украине вырос сразу с 15 до 25%, сообщал Всемирный банк в июле 2018 года.

При этом в октябре власти повысили цены на газ на 23,5%, а в декабре — тарифы на отопление и горячую воду.

В 2019 году Украине предстоит перечислить Международному валютному фонду (МВФ) треть доходов в счет погашения госдолга, который с 2015 года вырос на $13 млрд.