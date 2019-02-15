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Гройсман признал низкий уровень зарплат украинцев и трудовую миграцию

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Уровень зарплат на Украине вынуждает жителей страны выезжать за границу на заработки. Об этом заявил украинский премьер Владимир Гройсман 15 февраля.

«Мы еще не имеем тех рыночных заработных плат в широком смысле, которые бы оставляли украинцев работать на Украине», — сказал он в эфире телеканала «Прямой».

Кроме того, премьер-министр отметил, что пенсионеры также не получают достойных выплат.

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При этом в начале декабря прошлого года Гройсман заявлял о значительном росте зарплат граждан. По данным главы правительства, за год средняя зарплата в стране выросла почти на четверть и составила 9,2 тыс. гривен (22,3 тыс. рублей). 

По данным агентства ТАСС, от 3 до 6 млн украинцев, то есть около 16% трудоспособного населения, являются трудовыми мигрантами. Большинство из них работает в Польше и России.

Так, в 2018 году железнодорожное направление Киев–Москва стало самым прибыльным на Украине, несмотря на то, что на него не распространяются скидки в отличие от европейских направлений.

За четыре года после госпереворота уровень бедности на Украине вырос сразу с 15 до 25%, сообщал Всемирный банк в июле 2018 года.

При этом в октябре власти повысили цены на газ на 23,5%, а в декабре — тарифы на отопление и горячую воду.

В 2019 году Украине предстоит перечислить Международному валютному фонду (МВФ) треть доходов в счет погашения госдолга, который с 2015 года вырос на $13 млрд.

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