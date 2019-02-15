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На Украине вновь подорожало сало

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Фото: Depositphotos
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На Украине вновь зафиксировали рост цен на сало. Так, в 2018 году этот продукт подорожал на 11%, рассказал глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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«В 2018 году стоимость сала выросла в стране в среднем на 11%. Но наряду с регионами, где его цена росла, были и такие, где оно дешевело», — написал Дорошенко на своей странице в Facebook 14 февраля.

Дороже всего кусок сала обходился жителям Киева и Киевской области, особенно в конце декабря, когда стоимость продукта возросла до 119,9 гривен (около 290 рублей).

Также высокие цены были установлены в Николаевской, Херсонской и Полтавской областях.

Впервые о дефиците сала на Украине заговорили 10 лет назад. В частности, с 2014 года сало подорожало на 25%, что является беспрецедентным ценовым скачком.

Ожидается, что в 2019 году всё подорожает на 9–25%, в первую очередь — хлеб, овощи, молочные продукты и мясо.

В сентябре 2018 года украинские студенты создали искусственное сало из растительного масла и желатина. Данный продукт может быть сладким, кислым или соленым, иметь разную жирность, а также содержать перец и другие специи по вкусу. 

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