Поезд Киев–Москва стал самым прибыльным на Украине в 2018 году

Самым прибыльным среди поездов, которые курсировали из Украины за границу в 2018 году, стал поезд Киев–Москва. Об этом сообщила пресс-служба «Украинской железной дороги» (АО «Укрзализныця»).

Несмотря на то что на поезда, которые отправляются в сторону России, не действуют скидки, в отличие от направлений в сторону Европы, все они являются прибыльными. От маршрута Киев–Москва прибыль составила 120 млн гривен, пишет «Федеральное агентство новостей».

Кроме того, среди зарубежных направлений популярными оказались направления Одесса–Москва, Киев — Санкт-Петербург, Ковель–Москва и Николаев–Москва. Среди самых убыточных маршрутов названы Минск–Запорожье, а также поезда из Харькова в Санкт-Петербург и Москву.

Между тем в 2018 году уже были отменены прямые поезда и прицепные вагоны движением в Россию из Ивано-Франковска, Черновцов, Кременчуга и Чернигова.

Между Россией и Украиной после событий весны 2014 года и до настоящего времени нет прямых поездов российского формирования. По территории Украины проходит лишь один транзитный поезд ФПК Москва–Кишинев–Москва с остановками.

Остальные поезда, соединяющие две страны, принадлежат «Украинским железным дорогам» и странам СНГ. С октября 2015 года по инициативе Киева между странами полностью прекратилось и авиасообщение.