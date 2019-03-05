Forbes назвал самого богатого россиянина

Самым богатым человеком в России по версии журнала Forbes стал Леонид Михельсон, основатель нефтегазовой компании «Новатэк». Его состояние оценивают в $24 млрд. В мировом списке миллиардеров он занимает 32-е место, говорится на сайте издания.

На втором месте оказался председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин ($21,3 млрд), на третьем — глава «Лукойла» Вагит Алекперов ($20,7 млрд). В пятерку богатейших людей России вошли глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов ($20,5), владелец Volga Group Геннадий Тимченко ($20,5). Десятое место занял Роман Абрамович, чье состояние составило $12,4 млрд, в списке богатейших людей планеты он занял 107-е место.

Первое место в мировом списке второй год подряд занимает глава Amazon Джефф Безос, его активы оценивают в $131 млрд. До этого с 2014 по 2017 год в списке лидировал один из создателей и крупнейший акционер Mircosoft Билл Гейтс ($96,5 млрд), который в этом году оказался на втором месте.

На третьем — глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($82,5 млрд). Четвертая и пятая строчки списка достались президенту LVMH Бернару Арно ($76 млрд) и главе Grupo Carso Карлосу Слиму ($64 млрд).

Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга оценивают в $62,3 млрд, он занимает восьмое место в списке. Президент компании Alphabet, которой принадлежит поисковик Google, Сергей Брин ($49,8 млрд) оказался на 14-й строчке списка.

Самым молодым миллиардером стала 21-летняя модель Кайли Дженнер ($1 млрд), в общем списке она на 2057-м месте. Самой богатой женщиной признана владелица L'Oréal Франсуаз Беттанкур-Мейерс ($49,3 млрд), в списке богатейших людей в мире она занимает 15-ю строчку.

В феврале стало известно, что соосновательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала второй в России женщиной — долларовым миллиардером. Ее состояние оценили в $1,2 млрд. Первое место занимает бывшая владелица «Интеко» Елена Батурина.