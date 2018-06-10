Яйцо всмятку

Российский миллиардер и коллекционер Александр Иванов намерен подать в суд на британскую таможню из-за кражи и порчи произведений искусства. Ценности были изъяты у его помощника в аэропорту Хитроу. После инцидента, произошедшего пять лет назад, коллекционер долго добивался возвращения ценных экспонатов, некоторые из которых были перепроданы за время разбирательств. В подробностях резонансного дела разбирался портал iz.ru.

Вывели в коридор

Инцидент, который чуть не стоил Иванову целого состояния, произошел в аэропорту Хитроу еще в 2013 году. Для своей коллекции миллиардер купил произведения искусства общей стоимостью 1 млн 200 тыс. фунтов. Эти ценности планировалось привести в Россию. При этом значительная часть коллекции Иванова хранится в созданном им музее Фаберже в Баден-Бадене. Купленные на аукционе предметы искусства были оформлены для перевозки. Однако в аэропорту произошли непредвиденные обстоятельства: Иванов с частью произведений улетел в Москву, а его помощника Сергея Автоношкина задержали. Пока Автоношкин, который занимает пост директора музея Фаберже в Баден-Бадене, занимался таможенным оформлением, его самолет улетел. Иванов уверен, что сотрудники спецслужб намеренно тянули время, а операция по задержанию была заранее спланирована.

иванов Коллекционер Александр Иванов Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

«Я благополучно улетел со своими произведениями, а мой помощник опоздал на самолет. Он подошел к таможенникам, спросил, что ему делать. Ему сказали покупать билет на следующий рейс, что он и сделал. Поскольку было уже за полночь и возле красного коридора уже не было никого, он прошел через голубой коридор для жителей Евросоюза. При выходе на него набросились восемь человек, заломили руки, арестовали, изъяли все произведения искусства», — пояснил Иванов в беседе с РЕН.

Автоношкин поинтересовался, с чем связанно его задержание. Ведь все документы уже оформлены и сотрудники сами велели покинуть чистую зону для покупки нового билета. Таможенники ответили, что отныне все комментарии будут давать только в письменном виде. За полгода Автоношкину не было предъявлено никаких обвинений, зато Иванова обвинили сразу по четырем статьям: терроризм, отмывание денег, контрабанда и мошенничество в особо крупном размере.

«Следователь сказал, что мне грозит пожизненное заключение. Пришлось нанять достаточно сильную английскую юридическую фирму. По прошествии пяти лет все обвинения были сняты. МВД Великобритании извинилось, сказали, что произошла ошибочка», — добавил российский коллекционер.

Отделались извинениями

Уже потом в прокуратуре ФРГ Иванову рассказали, что на самом деле послужило поводом задержания его помощника. Всё произошедшее он считает спланированной акцией по отъему музея в Баден-Бадене, который по документам является собственностью Российской Федерации. При этом никаких претензий лично к Иванову у британских властей не было: все вещи были оформлены и задекларированы в соответствии с правилами. А задержание помощника стало лишь поводом, чтобы дать делу ход.

«Эта операция называлась «Данте». Кодовое название. Курировал этот вопрос агент, который находился под прикрытием в посольстве Великобритании во Франкфурте. В течение этих пяти лет в отношении меня велась так называемая оперативно-разыскная разработка, когда у меня проверяли всё: счета, откуда деньги, постоянно за мной по пятам ходили. Согласно документам, было потрачено около 25 млн фунтов стерлингов на эти мероприятия. Понятно, что куш, который бы сорвала Великобритания, забрав музей себе, несколько миллиардов. Но ничего у них не получилось», — сетует Иванов.

музей Музей Фаберже в Баден-Бадене Фото: baden-baden.de

Когда произведения были возвращены, оказалось, что об их целости и сохранности никто не позаботился. Напротив, часть коллекции была украдена, а несколько экспонатов были повреждены. Набалдашник трости Фаберже был отколот, эксперты утверждают, что реставрировать его уже не получится.

«К сожалению, восстановлению он уже не подлежит. О реставрации не может быть и речи, потому что экспонат уникальный. Вторая группа предметов — это несколько ваз из родонита — была просто разбита, у них были отбиты ножки», — рассказал «Пятому каналу» директор музея Фаберже Сергей Автоношкин.

Когда адвокаты Иванова начали разбираться с таможней, выяснилось, что два произведения попросту продали за пять лет судебных тяжб. Выяснилось, что изъятое автоматически было признано собственностью Великобритании, а значит, согласие «предыдущего» собственника для совершения сделки больше не требуется. К новым владельцам отошли бюст Николая II и редкая коллекция с фотографиями Петра Овчинникова.

«Всё это передавалось официально. Еще было повреждено несколько произведений Фаберже: общий ущерб от действий британской таможни составил чуть больше 80 тыс. фунтов. Не считая почти 600 тыс. на услуги адвокатов. Кроме того, что я требую возврата моих судебных издержек и возврата пропавших произведений. Это безусловный возврат, поскольку я признан невиновным и все выдвинутые обвинения оказались голословными. Но, помимо этого, есть и моральный ущерб, который оценивается моими адвокатами в €2 млрд», — отмечает Иванов. Сумма эта также взята не с потолка: столько готовы были заплатить за музей и его экспонаты арабские инвесторы.

Дорогие игрушки

За годы работы музея Фаберже в Баден-Баден британские власти не раз демонстрировали неподдельный интерес к частной коллекции Иванова. Особое внимание было приковано к яйцу Фаберже из коллекции Ротшильда, который считается самым дорогим предметом в своем роде. Оно изготовлено из золота и инкрустировано алмазами и жемчугом. Внутри находится золотой петушок, который выскакивает каждый час и поет.

Драгоценное изделие ушло с аукциона Christie’s в 2007 году за $14 млн — рекордная сумма для произведений русского искусства за всю историю аукциона. Но Иванов не рискнул хранить столь ценный экспонат в Баден-Бадене. В 2014 году он подарил яйцо работы Карла Фаберже президенту Владимиру Путину, а тот, в свою очередь, передал его в дар Эрмитажу в честь 250-летия музея.

яйцо Яйцо работы Фаберже, принадлежавшее Ротшильдам Фото: ТАСС/Александр Куров

«Как положено в таких случаях, мы с коллегами приехали не с пустыми руками. Хотел бы преподнести в дар Эрмитажу часы работы Карла Фаберже и яйцо-часы — второе произведение Фаберже. Надеюсь, что они найдут место в экспозициях Эрмитажа», — сказал президент.

За несколько недель до этого в музей в Германии ворвались с обыском. Первое, о чем спросили британские таможенные эксперты: «Где яйцо Ротшильда?». Однако коллекционер предусмотрел такой вариант развития событий, поэтому яйцо сразу же после покупки было вывезено в Москву. Около 40 сотрудников тщательно просмотрели всю документацию, изучили содержимое компьютеров, но так ничего и не взяли.

Долгое возвращение «яйца Ротшильда» в Россию сильно обеспокоило британских налоговиков, которые обвинили Иванова в неуплате налогов за покупку. Ущерб от сделки оценили в 70 тыс. фунтов. Сотрудники музея уверены, что претензии к российскому коллекционеру спустя семь лет после покупки имели политический мотив, а их целью было сорвать сделку и тем самым «расстроить российского лидера».