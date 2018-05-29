Глава Эрмитажа напомнил об опасности зарубежных выставок

Главная опасность зарубежных выставок заключается в том, что экспонаты могут не вернуться обратно в музей. Об этом заявил гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

«Ничего особенно не изменилось. Те же опасности, те же угрозы», — сказал Пиотровский в беседе с «РИА Новости», комментируя ситуацию с культурным сотрудничеством и организацией сохранности экспонатов. Он напомнил, что несколько лет назад Эрмитаж отказался от выставки работ Марка Шагала в Стокгольме из-за отсутствия гарантий сохранности и возврата ценностей музейного фонда РФ со стороны Швеции.

По той же причине Эрмитаж не вывозит свои выставки в США. Пиотровский добавил: угрозы, что экспонаты могут не вернуться с временных экспозиций, «всегда были и всегда есть», и ситуация не меняется, сообщает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что Эрмитаж запустил онлайн-экскурсии в социальных сетях.