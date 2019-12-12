Forbes назвал Меркель самой влиятельной женщиной года

Канцлер Германии Ангела Меркель признана самой влиятельной женщиной 2018 года по версии журнала Forbes. Рейтинг опубликован на сайте издания в четверг, 12 декабря.

Таким образом, бундесканцлер девятый год подряд возглавляет рейтинг. Журнал отмечает, что, возможно, политическое влияние Меркель уменьшается, однако она по-прежнему руководит страной, которая является крупнейшим членом Евросоюза и которая обладает четвертой по темпам развития экономикой в мире.

«В то время как менее 15% стран руководят женщины, первые четыре места в списке Forbes достались женщинам-политикам, что подчеркивает их вес на мировой арене», — говорится в пояснении к списку.

Далее в рейтинге следуют председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард и спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Последнюю издание называет «самой высокопоставленной женщиной в США» и хвалит за храбрость вступать в споры с американским президентом Дональдом Трампом по ряду вопросов.

Четверку замыкает Урсула фон дер Ляйен, ставшая первой женщиной — председателем Еврокомиссии.

Также в топ-100 попали американская телеведущая Опра Уинфри (20), британская королева Елизавета II (40), дочь Трампа Иванка (42) и председатель Банка России Эльвира Набиуллина (53), а также певицы Рианна (61), Бейонсе (66) и Тейлор Свифт (71).

Последней в списке оказалась самая юная его участница — 16-летняя активистка Грета Тунберг (100). При этом шведская экозащитница стала человеком года по версии еженедельника Time.