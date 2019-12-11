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«ВКонтакте» назвала лучшего артиста 2019 года

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Белорусский певец Тима Белорусских стал «Артистом 2019» по версии «ВКонтакте». Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба российской соцсети.

Пользователи послушали треки 21-летнего исполнителя во «ВКонтакте» и BOOM свыше 1 млрд раз. Популярность он приобрел благодаря таким хитам, как «Незабудка» и «Витаминка». Клип на последний трек в 2019 году вошел в рейтинг самых просматриваемых на YouTube в России, пишет «Газета.ру». Также артист победил в номинации «Альбом-2019»: релиз «Твой первый диск — моя кассета» слушали чаще всего.

По данным пресс-службы «ВКонтакте», также пользователи чаще всего на личных страницах и в сообществах делились песнями Jah Khalib, который победил в номинации «Выбор пользователей – 2019». Прорывом года назвали JONY с треком «Аллея». «Песней-2019» признали «Грустный дэнс» от Artik & Asti и Артема Качера.

В пресс-службе соцсети напомнили, что в 2019 году «ВКонтакте» улучшила персональные рекомендации, запустила музыкальные стикеры в историях и предложила студентам подписку на музыку за полцены, отмечает агентство городских новостей «Москва».

5 декабря сервис «Яндекс.Музыка» составил список самых популярных музыкальных исполнителей в России в 2019 году. Так, во главе рейтинга оказались американская поп-певица Билли Айлиш и белорусский певец Тима Белорусских.

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