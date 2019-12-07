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Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года

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Фото: TASS/Zuma
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Ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира опубликовал журнал Forbes.

Первое место заняла 29-летняя певица Тейлор Свифт. По данным издания, ее годовой заработок составил $185 млн. Доходы исполнительнице принесли продажи альбома Lover и концертный тур, ставший самым кассовым в истории США.

Далее идут Канье Уэст ($150 млн), Эд Ширан ($110 млн), The Eagles ($100 млн), Элтон Джон ($84 млн) и Jay-Z с Beyonce (по $81 млн).

Согласно подсчетам Forbes, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года 10 самых высокооплачиваемых музыкантов мира суммарно заработали свыше $1 млрд до вычета налогов. При составлении предыдущего рейтинга цифра составляла $886 млн.

В августе Свифт возглавила составленный Forbes рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.

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