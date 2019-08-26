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Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года

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Фото: Global Look Press/Kristin Callahan
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Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года. Лидером списка оказалась 29-летняя исполнительница Тейлор Свифт.

По данным издания, только в прошлом году Свифт заработала порядка $185 млн. Доходы ей принесли продажи альбома Lover и концертный тур, ставший самым кассовым в истории США.

Вторую строчку рейтинга заняла Бейонсе с доходом $81 млн, на третьей строчке оказалась Рианна ($62 млн). Далее идут Кэтти Перри, Пинк, Ариана Гранде и Дженнифер Лопес. В топ-10 также вошли Леди Гага, Селин Дион и Шакира.

Рейтинг был основан на основе данных о доходах с июня 2018 года по июнь 2019 года.

1 августа Forbes составил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актеров мира. Самым богатым в этом году стал Дуэйн Джонсон.

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