Названы самые высокооплачиваемые актеры мира

Издание Forbes 21 августа составило ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актеров мира, в который вошли 10 позиций.

Так, по версии журнала, самым богатым актером в этом году стал Дуэйн Джонсон. Его доход составил $89,4 млн. Большой доход ему принес фильм «Джуманджи. Новый уровень», премьера которого запланирована на декабрь.

Вторую строчку самых «дорогих» актеров занял Крис Хемсворт, который за прошлый год заработал $76,4 млн. Замкнул тройку лидеров Роберт Дауни – младший с доходом в $66 млн.

В десятку самых богатых акторов также попали Акшай Кумар — $65 млн, Джеки Чан — $58 млн, Брэдли Купер — $57 млн, Адам Сэндлер — $57 млн, Крис Эванс — $43,5 млн, Пол Радд — $41 млн и Уилл Смит — $35 млн.

20 августа был назван главный претендент на «Оскар» за лучшую мужскую роль.