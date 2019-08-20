Стало известно название нового фильма «Бондианы»

Стало известно название 25-го фильма про агента британской разведки Джеймса Бонда. Картина получила название «Не время умирать» (англ. No time to die) Сообщение об этом 20 августа появилось на официальной странице кинофраншизы в Twitter.

«Дэниел Крейг возвращается в роли агента 007 Джеймса Бонда в… «Не время умирать», — говорится в публикации. В ней также объявили даты премьеры картины в Великобритании и США — 3 и 8 апреля 2020 года.

Ранее сообщалось, что в этом фильме агентом 007 станет новый персонаж. Его роль исполнит британская актриса Лашана Линч.

Известно, что съемки картины ведутся в Италии и Великобритании. Роль злодея исполнит американский актер Рами Малек.

25-й фильм о спецагенте получил рабочее название Shatterhand. Это псевдоним Эрнста Ставро Блофельда, героя, придуманного автором книг об «агенте 007» Яном Флемингом. Известно, что главный герой в исполнении Дэниела Крейга пересядет на электромобиль Rapide E от Aston Martin. Лента должна выйти в прокат 8 апреля 2020 года.

Первая часть бондианы «Доктор Ноу» вышла в октябре 1962 года. С тех пор агента 007 сыграли шесть разных актеров: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниэл Крэйг.