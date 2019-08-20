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Фильмы из России стали номинантами премии Европейской киноакадемии

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Фото: TASS/FORUM/Bartlomiej Kudowicz
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Два российских фильма вошли в предварительный список претендентов на премию Европейской киноакадемии 2019 года. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба кинематографического общества.

От России на конкурсе будут представлены фильмы «Дылда» Кантемира Балагова и «Подбросы» Ивана Твердовского.

Более 3600 членов Европейской киноакадемии проголосуют за номинантов в категориях «Лучший фильм Европы», «Лучший европейский режиссер», «Лучший европейский сценарист», «Лучший европейский актер» и «Лучшая европейская актриса». Шорт-лист премии будет объявлен 9 ноября на фестивале европейского кино в Севилье. Кроме заявленных номинаций, жюри из восьми человек распределит награды за лучший монтаж, дизайн костюмов и реквизита, прически и макияж, звуковые и визуальные эффекты. Победителей объявят 7 декабря на 32-й церемонии вручения премий Европейской киноакадемии в Берлине.

Награду учредили в 1988 году, который совпал с годом основания самой академии шведским режиссером Ингмаром Бергманом. Главная премия Европейской киноакадемии в разные годы присуждалась Кшиштофу Кесьлевскому («Короткий фильм об убийстве»), Джанни Амелио («Открытые двери»), Ларсу фон Триеру («Танцующая в темноте», «Меланхолия»), Паоло Соррентино («Великая красота»), Жан-Пьеру Жене («Амели»), Рубену Эстлунду («Квадрат») и другим кинорежиссерам.

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