«Дылду» Кантемира Балагова покажут на Нью-Йоркском кинофестивале

Фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова вошел в программу 57-го Нью-Йоркского кинофестиваля. Об этом сообщила продюсерская компания «Нон-Стоп».

Всего в программу вошли 29 фильмов, передает «Интерфакс». Помимо картины «Дылда», получившей приз Международной федерации кинопрессы — FIPRESCI (ФИПРЕССИ) на Каннском фестивале, в нее войдут другие победители и призеры французского киносмотра. В том числе «Атлантика» Мати Диоп (Гран-При) и «Паразиты» Пон Чжун Хо (Золотая пальмовая ветвь).

Фильм «Дылда» рассказывает о судьбах женщин в послевоенном Ленинграде. Сюжет отчасти основывается на книге «У войны не женское лицо» белорусской писательницы и лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич. Это вторая полнометражная картина Балагова (дебютная «Теснота» в 2017 году также стала призером Каннского фестиваля). Фильм получил призы нескольких фестивалей.

Нью-Йоркский кинофестиваль проводится с 1963 года. Он не является конкурсом и не присуждает премий. «Дылда» — второй за последнее десятилетие российский фильм в программе (первым были «Овсянки» Алексея Федорченко в 2010 году).