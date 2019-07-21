Пьер Ришар прилетел на кинофестиваль в Ессентуки

Французский актер Пьер Ришар стал почетным гостем кинофестиваля «Хрустальный Источникъ», который 20 июля открылся в городе Ессентуки в Ставропольском крае.

В основной конкурс фестиваля, в частности, вошли фильмы «В Кейптаунском порту», «Последнее испытание», «Это не навсегда», «Дорогой папа» и другие, передает ТАСС.

Французский актер получил в Ессентуках специальный приз «За высокое служение искусству». «Я вас люблю», — по-русски поблагодарил актер за награду.

Ришар также пошутил, что «больше путешествовал по России, чем сами россияне». По словам актера, он любит русскую культуру, литературу — в особенности произведения Ивана Тургенева.

Позже телеведущая Лариса Гузеева поделилась в Instagram видео с ужина в компании французского актера. На кадрах он сидит вместе с российскими знаменитостями.

Ришару в августе исполнится 85 лет. На его счету около 60 фильмов, самые популярные из них — «Игрушка», «Невезучие», «Укол зонтиком», «Папаши» и «Беглецы».

Ранее сообщалось, что Ришар вместе с другим знаменитым французским актером Жераром Депардье, который с 2013 года является гражданином РФ, хотят снять документальный фильм о Мордовии.