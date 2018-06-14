Жерар Депардье и Пьер Ришар решили снять фильм о Мордовии

Знаменитые французские актеры Жерар Депардье и Пьер Ришар хотят снять документальный фильм о Мордовии. Об этом рассказал глава республики Владимир Волков.

В новой ленте Депардье, являющийся гражданином России и прописанный в Саранске, будет рассказывать зрителям о республике.

«Сейчас Депардье совместно с Пьером Ришаром хочет снять документальный фильм о Мордовии. Он написал сценарий, я прочитал, сделал некоторые замечания, и мы договорились вернуться к вопросу съемок после проведения чемпионата мира (по футболу). По сценарию, в фильме играют Депардье и Ришар, которые знакомят зрителей с Мордовией», — цитирует Волкова «РИА Новости».

Он отметил, что идея создания такого фильма полностью принадлежит актерам.

«Мы обсуждали совместные проекты, какие-то из них реализованы, какие-то не пошли. А это предложение решили обсудить после чемпионата», — сказал глава республики.

Также Волков опроверг слухи о том, что Депардье продал квартиру в Саранске.

«Депардье никогда не имел квартиры в Саранске. Он прописался в квартире своего большого друга, нашего земляка <...> Он по-прежнему зарегистрирован в этой квартире, желания выписаться не изъявлял», — добавил чиновник.

В апреле сообщалось, что Жерар Депардье исполнил в Москве на русском и французском языках песни Владимира Высоцкого в честь 80-летия со дня его рождения.