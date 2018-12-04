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В Новосибирске подтвердили получение Депардье прописки

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Фото: ТАSS/Jean Marc Quinet
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Французский актер, гражданин России Жерер Депардье получил регистрацию по месту жительства в Новосибирске.

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Как сообщает пресс-служба регионального многофункционального центра «Мои документы», актер воспользовался услугами МФЦ «в рамках выездной регистрации».

Отмечается, что Депардье остался доволен качеством услуг и лично поблагодарил директора МФЦ Игоря Федорова за содействие.

3 декабря стало известно, что Депардье планирует встретиться с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и областным министром культуры Игорем Решетниковым.

Президент России Владимир Путин в 2013 году подписал указ о предоставлении Депардье российского гражданства.

Постоянно проживающий за пределами страны актер получил прописку в Саранске. Там ему предоставили квартиру. Однако жить в России Депардье не захотел и вернулся в Бельгию, где жил до этого.

Кроме того, в 2013 году Рамзан Кадыров выделил Депардье 5-комнатную квартиру в жилом комплексе «Грозный-Сити», а также наградил его званием почетного гражданина Чечни.

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