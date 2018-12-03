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Депардье получил прописку в Новосибирске

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Французский актер Жерар Депардье оформляет прописку в Новосибирске. Об этом в понедельник, 3 декабря, пишет издание «Тайга.инфо» со ссылкой на источники.

По информации СМИ, прилетевший в город артист подал соответствующее заявление.

Информацию подтвердила представитель Депардье Юлия Мосман. По ее словам, в российский паспорт артиста уже поставили соответствующий штамп, передает «РБК Новосибирск».

Также сообщается, что Депардье планирует встретиться с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и областным министром культуры Игорем Решетниковым. При этом в ведомстве отметили, что Депардье выразил восхищение Новосибирском, его архитектурой и культурой, пишет сайт kp.ru.

Президент РФ Владимир Путин в 2013 году подписал указ о предоставлении Депардье российского гражданства. Постоянно проживающий за пределами страны актер получил прописку в Саранске. Там ему предоставили квартиру. Однако жить в России Депардье не захотел и вернулся в Бельгию, где жил до этого, напоминает телеканал «360». Также он сохранил французское гражданство.

В октябре брат Жерара Депардье Ален, также являющийся актером и продюсером, заявил, что готов стать гражданином России, если получит соответствующее предложение.

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