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Французская актриса обвинила Депардье в домогательствах

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Фото: REUTERS/Alessandro Bianchi
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Прокуратура Парижа открыла предварительное расследование в отношении французского актера Жерара Депардье в связи с жалобой на сексуальные домогательства.

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Как сообщает телеканал BFM, жалоба была зарегистрирована 27 августа. Ее подала 22-летняя французская актриса, которая утверждает, что инциденты произошли 6 и 13 августа в парижской квартире Депардье.

Отмечается, что актриса работала с 69-летним Депардье, а также занималась в школе актерского мастерства, где он преподавал.

В свою очередь адвокат актера заявил, что его клиент знаком с девушкой, однако «абсолютно отрицает» факт домогательства.

Волна скандалов связанных с сексуальными домогательствами прокатилась по США и другим странам после ситуации с голливудским продюсером Харви Вайнштейном. В неподобающем поведении его обвинили более 50 женщин. Позже обвинения поступали и в адрес других известных людей, в том числе актеров, политиков и чиновников.

В начале августа сообщалось, что парламент Франции одобрил закон о введении штрафа в размере от €90 до €750 за домогательства на улице, в том числе устные.

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