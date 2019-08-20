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Назван главный претендент на «Оскар» за лучшую мужскую роль

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Фото: TASS/Zuma
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Букмейкеры считают наиболее вероятным кандидатом на премию «Оскар» 2020 года за лучшую мужскую роль американского актера Хоакина Феникса.

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Как сообщает портал NME, в конце августа фильм «Джокер», в котором 44-летний артист сыграл суперзлодея, дебютирует на Венецианском кинофестивале, а затем его покажут в Торонто.

По данным издания, высокие шансы Феникса связаны с тем, что картины, основанные на комиксах, — большая редкость на фестивалях. Пока его шансы на победу оценивают в 30,7%.

Далее следует Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству») —25%, Тэрон Эгертон («Рокетмен») — 23% и Антонио Бандерас («Боль и слава») — 22%, передает «Газета.ру».

При этом шансы картины «История брака» с актрисой Скарлетт Йоханссон на титул «лучший фильм» пока оцениваются выше, чем у «Однажды… в Голливуде» — 16 против 14%.

Новый фильм американского режиссера Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» в день премьеры в России и странах СНГ 10 августа собрал рекордные 125 млн рублей.

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