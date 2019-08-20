Назван главный претендент на «Оскар» за лучшую мужскую роль
Букмейкеры считают наиболее вероятным кандидатом на премию «Оскар» 2020 года за лучшую мужскую роль американского актера Хоакина Феникса.
Как сообщает портал NME, в конце августа фильм «Джокер», в котором 44-летний артист сыграл суперзлодея, дебютирует на Венецианском кинофестивале, а затем его покажут в Торонто.
По данным издания, высокие шансы Феникса связаны с тем, что картины, основанные на комиксах, — большая редкость на фестивалях. Пока его шансы на победу оценивают в 30,7%.
Далее следует Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству») —25%, Тэрон Эгертон («Рокетмен») — 23% и Антонио Бандерас («Боль и слава») — 22%, передает «Газета.ру».
При этом шансы картины «История брака» с актрисой Скарлетт Йоханссон на титул «лучший фильм» пока оцениваются выше, чем у «Однажды… в Голливуде» — 16 против 14%.
Новый фильм американского режиссера Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» в день премьеры в России и странах СНГ 10 августа собрал рекордные 125 млн рублей.