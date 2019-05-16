Золотце мое: дотянет ли премия «Оскар» до столетнего юбилея

Ровно 90 лет назад, 16 мая 1929 года, в Лос-Анджелесе впервые вручили премии «Оскар» . Журналист Алексей Королев для «Известий» вспомнил, что самая престижная кинематографическая премия в мире родилась из желания продюсеров и актеров общаться между собой, и предположил, как она должна измениться в ближайшее время.

оскар Дуглас Фэрбенкс вручает Джанет Гейнор премию «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Седьмое небо», 1929 год Фото: Getty Images

Фильм, труд, май

Отель «Рузвельт» по сей день стоит на Голливудском бульваре и по-прежнему имеет шикарный номер дома — 7000. В 1927 году, когда его открыли, это была едва ли не самая престижная гостиница в городе. Совладельцы у него тоже были что надо — Дуглас Фэрбенкс, Мэри Пикфорд, популярный комик Сид Грауман. В общем, когда решался вопрос, где провести первую церемонию вручения премий Американской киноакадемии, вариантов особо не искали — Цветочный зал «Рузвельта» идеально вместил 270 гостей, которые заплатили по $5, чтобы увидеть, как Фэрбенкс (да, пригласить за деньги специального ведущего в голову тоже никому не пришло — раз Фэрбенкс президент академии, пусть он и работает) раздает статуэтки. Тогда еще, как известно, безымянные, но уже точно такие же, как и сегодня: почти четырехкилограммовый позолоченный крестоносец, стоящий на катушке кинопленки. На первый раз обошлись 12 номинациями и одной специальной наградой, которую поделили между Чарли Чаплином и студией Warner Brothers. Всё мероприятие заняло 15 минут, без учета роскошного обеда, стоимость которого в вышеуказанную пятерку, разумеется, не входила.

Человека, который придумал премию «Оскар», звали Луис Майер, в названии великой американской киностудии «Метро-Голдвин-Майер» его фамилия стоит третьей, но это просто от скромности. Майер — один из создателей современного Голливуда, он финансировал «Унесенных ветром» и «Волшебника из страны Оз», он сделал звездами Джуди Гарланд и Джина Келли. Родившийся на Украине (или еще где-то в черте оседлости — Майер рассказывал самые разные истории о месте своего появления на свет) иммигрант не был творческим человеком или романтиком кинематографа, в кино он попал совершенно случайно, купив по случаю закрывшийся провинциальный кинотеатр ; зато он сделал Голливуд более-менее цивилизованным бизнесом. Для этого ему приходилось иметь дело и с мафией (с именем Майера связано несколько не слишком красивых, но довольно типичных для того времени историй), и с набиравшими силу профессиональными объединениями — актеров, режиссеров, технического персонала киностудий. Из этой последней коммуникации парадоксальным образом родилась Американская киноакадемия, а вслед за ней — и «Оскар».

оскар Луис Майер — американский кинопродюсер, известный как руководитель и один из основателей голливудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer и американской Академии кинематографических искусств и наук, ежегодно вручающей кинопремию «Оскар», также предложенную им Фото: Getty Images/Daily News Archive

Майер придумал киноакадемию не для того, чтобы вручать какие-то там статуэтки. Она задумывалась как клуб, в котором все участники рынка смогут в доверительной атмосфере находить общий язык — ведь интересы актеров и продюсеров гораздо чаще не совпадают, чем наоборот. Но, как это почти всегда бывает в любом закрытом клубе, членам академии быстро захотелось какой-то общественной активности. Идея награждать друг друга оказалась далеко не самой плохой.

Знак за отличие

«Оскар» — плоть от плоти американской философии общественного признания. В США, как известно, нет орденов — американцам они кажутся рудиментом монархического мышления. Более того, абсолютное большинство вручаемых государством, то есть президентом и конгрессом, наград — военные, за боевые заслуги и отличие в службе. А вот отличия гражданские американцы предпочитают раздавать сами. Ни в одной стране мира нет такого количества общественных премий, призов и медалей, как в США. «Оскар» — один из старейших (из премий первого ряда раньше появилась только Пулицеровская) и, конечно, самый престижный, почетнее и известнее большинства государственных наград.

Всякий знает, что у Уолта Диснея аж 22 статуэтки и это достижение, которое не будет побито никем и никогда. Что только три фильма за всю историю получили одновременно награды в пяти главных номинациях — лучший фильм», лучшая режиссура, лучший сценарий и лучшие главные роли. (И это более чем справедливый список — в него входят «Это случилось однажды ночью», «Пролетая над гнездом кукушки» и «Молчание ягнят».) Что Бетт Дейвис (одна из тех, кому приписывают авторство имени «Оскар» для статуэтки крестоносца) номинировалась на премию 10 раз, а получила только дважды. И, конечно, что при всем уважении к премии академии, ее нельзя считать единственным мерилом таланта и успеха — ведь в противном случае окажется, что величайшим актером в истории Голливуда является Дэниел Дей-Льюис, единственный человек, получивший три «Оскара» за главную мужскую роль.

оскар Кинорежиссер Уолт Дисней держит четыре статуэтки «Оскар», полученные на 26-й церемонии вручения кинопремии 25 марта 1954 года Фото: Getty Images

О чем шумим

Если не считать количественных показателей, вроде количества номинаций или членов киноакадемии, увеличение числа которых вполне естественно, почти за сто лет в мире «Оскара» изменилось немного. Церемония переместилась на февраль, лауреатов стали объявлять только на сцене (в 1929 году они были известны за три месяца), появились — и снова постепенно уходят в небытие из-за продолжительности шоу — телетрансляции (о первых победителях не сообщало даже радио). Впрочем, есть одно и весьма немаловажное изменение: всё чаще и чаще в последние годы решения академии вызывают недопонимание, граничащее со скандалом. Успех таких фильмов, как «Миллионер из трущоб», «Жизнь Пи», «Влюбленный Шекспир», «Форма воды» — добротного, милого, иногда очень красивого, но вовсе не выдающегося кино, — озадачивает не только кинокритиков, но и зрителей. Про всепобеждающий марш политической корректности, ставшей для академиков куда более важным аргументом, чем художественные достоинства, не приходится и говорить.

Спорные решения случались и раньше (достаточно вспомнить «Рокки»), но сейчас едва ли не каждая церемония завершается на полемической ноте. Объяснение тому очень простое: буквально на наших глазах из важнейшего из драматических искусств кинематограф превращается в развлечение если не маргинальное (до такого еще всё же очень далеко), то в откровенно старомодное. Голливуд крепко сводит дебет с кредитом благодаря вселенной Marvel, но понятно, что к тому кинематографу, которым занимались Дуглас Фэрбенкс и Луис Майер, всё это имеет крайне опосредованное отношение. А если хороших фильмов снимается всё меньше, то признание любого другого лучшим всегда вызовет как минимум недоумение.

оскар Сильвестр Сталлоне — американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Был номинирован на премию «Оскар» за фильм «Рокки» в номинациях «Лучшая мужская роль» и «Лучший оригинальный сценарий». 28 марта 1977 года Фото: Getty Images/WireImage/Ron Galella