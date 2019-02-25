Фобиям вопреки: в Лос-Анджелесе в 91-й раз раздали «Оскары»

Оскар за Лучший фильм, ожидаемо достался съемочной группе Питера Фаррелли за его ретро «Зеленая книга» о дружбе темнокожего музыканта и белого секьюрити-шофера
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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Исполнительнице главной роли — британской королевы Анны — Оливии Колман золотую статуэтку вручили в номинации Лучшая женская роль
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Золотая статуэтка за лучшую мужскую роль была вручена Рами Малеку за роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемская Рапсодия»
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Реджина Кинг стала обладательницей награды в номинации лучшая роль второго плана в фильме «Если Билл-стрит могла бы заговорить»
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Леди Гага получила «Оскара» за композицию Shallow из фильма «Звезда родилась», которая стала Лучшей оригинальной песней 2019 года
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Людвиг Горанссон («Чёрная Пантера») — лучший композитор по версии Киноакадемии
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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
«Черную Пантеру» также наградили «Оскаром» в номинации Лучший продакшн. Джей Харт и Ханна Бичлер с наградами
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Вручение престижной кинопремии не обошлось и без участия группы Queen — Адама Ламберта и Брайана Мэйя
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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
На красной ковровой дорожке гости церемонии как всегда решили порадовать публику экстравагантными костюмами. Актер Билли Портер пришёл на церемонию в платье
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Махершала Али с наградой за Лучшую роль второго плана в фильме «Зелёная книга»
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Лучшим анимационным фильмом стал «Человек-паук: Через вселенные»
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Фото: REUTERS/Mike Segar
Пол Мэсси, Тим Каваджин и Джон Касали с наградами за лучший звук в фильме «Богемская Рапсодия»
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Смелая работа Альфонсо Куарона в драме «Рома» наделала немало шума и принесла режиссеру награду за Лучший фильм на иностранном языке, ему же досталась статуэтка в категории Лучший режиссер
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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Поскольку нынешняя церемония в Лос-Анджелесе впервые за 30 лет проходила без ведущего, комику Кевину Харту, которого в декабре академия выбрала вести «Оскар», пришлось отвести свою кандидатуру от участия в награждении из-за обвинений в гомофобии, объявление номинантов перемежалось музыкальными номерами. Одним из таких выступлений стало исполнение Леди Гагой и Брэдли Купером оскароносной песни Shallow
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