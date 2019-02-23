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В Париже объявили лауреатов кинопремии «Сезар»

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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В Париже в пятницу, 22 февраля, состоялась 44-я церемония вручения кинопремии «Сезар».

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Лучшим фильмом была признана картина режиссера Ксавье Леграна «Опекунство». Лента также удостоилась наград в трех других номинациях. Приз за лучший монтаж получил Йоргос Лампринас, а Ксавье Легран — за лучший оригинальный сценарий. Премия за лучшую женскую роль досталась актрисе Лее Дрюкер, также сыгравшей в этой картине, передает ТАСС.

Четыре статуэтки достались вестерну «Братья Систерс» Жака Одиара. Он был признан лучшим режиссером. Кроме того, призы получили оператор картины Бенуа Деби и декоратор Мишель Бартелеми, также французская киноакадемия присудила «Сезар» за лучший звук.

Три награды получил фильм «Шехерезада». Исполнители главных ролей — Дилан Робер и Кенза Фортас — стали лучшими молодыми актерами французского кинематографа за минувший год. Кроме того, лента удостоилась звания лучшего дебютного фильма для 39-летнего режиссера Жан-Бернара Марлена.

Один из главных фаворитов 44-й церемонии «Сезар», комедия «Непотопляемые», из 10 номинаций получила в итоге лишь одну награду. Лучшим актером второго плана был назван Филипп Катрин.

Ранее, 15 февраля, сообщалось, что британская актриса Шарлотта Рэмплинг стала обладательницей почетного «Золотого медведя» на церемонии международного Берлинского кинофестиваля.

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