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Американские кинотеатры отказались отменять показ «Т-34» по требованию Украины

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Фото: kinopoisk.ru/Централ Партнершип
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Сеть американских кинотеатров Regal Cinemas не намерена отменять запланированные показы российской картины «Т-34», так как не получала соответствующих указаний. Об этом 19 февраля сообщили в компании.

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«По состоянию на данный момент мы не получали указания отменить показы, билеты продаются», –– приводит заявление кинотеатра в городе Фэрфакс (штат Виргиния) «РИА Новости».

В головном офисе Regal Cinemas также подтвердили, что «указания об отмене показа не было».

Американские зрители смогут посмотреть фильм в среду в кинотеатрах этой сети в Нью-Йорке, штатах Пенсильвания, Мэриленд, Виргиния и других. Цены на билеты составляют около $15.

Накануне посольство Украины в США призвало американские кинотеатры бойкотировать российскую военную драму, а активистов срывать показы.

Из-за этого запланированный на 21 февраля в Сан-Франциско показ был отменен.

В Госдуме отметили, что истерия по поводу российской картины говорит о страхе политиков из-за того, что простые американцы увидят единство советского народа в борьбе с фашизмом.

Фильм режиссера Алексея Сидорова «Т-34» рассказывает о реальной истории, произошедшей во время Великой Отечественной войны, и попытке танкиста Ивушкина, противостоявшего целой танковой роте немцев и попавшего в плен, сбежать с помощью танка Т-34, использовавшегося противником для учений.

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