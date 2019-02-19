В Госдуме связали реакцию на фильм «Т-34» со страхом увидеть единый советский народ

Истерика по поводу показа российского фильма «Т-34» режиссера Алексея Сидорова в США показывает, насколько политики сильно боятся, что простые люди в Вашингтоне, Нью-Йорке и Бостоне увидят, каким единым был советский народ, вставший к плечом к плечу в борьбе против фашизма. Об этом заявил во вторник, 19 февраля, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя призыв посольства Украины запретить показ ленты в Соединенных Штатах.

«Для Украины и поддерживающих ее американских политиков это ощутимый удар, разрушающий миф о каком-то доминировании России, об ущемлении прав народов, входивших в состав Советского Союза», — цитирует парламентария RT.

По словам Белика, никакой пропаганды в картине не содержится.

«Это история, общая история советского народа, отдавшего всё, что было, ради борьбы с фашизмом. Фильм про настоящую отвагу, он призывает чтить память героев, тех, кому мы все обязаны сегодня жизнями», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что, говоря обо всех, имеет в виду как россиян, так и украинцев, белорусов, а также жителей Западной Европы. Белик выразил сожаление, что фильм не покажут в украинских кинотеатрах, так как подобные картины говорят о священной исторической памяти, национальной гордости, патриотизме, об общей Победе всех советских народов над фашизмом. По его словам, именно это киевский режим с таким упоением вытравливает из жителей Украины.

Запрет на показ фильма только «повысил интерес простых американцев к киноленте «Т-34», что следует из комментариев в соцсетях, отметил парламентарий.

Ранее 19 февраля посольство Украины в США призвало представителей ряда американских кинотеатров отказаться от демонстрации российской картины «Т-34».

Сенатор Алексей Пушков сравнил желание Украины «всеми силами» сорвать показ фильма «Т-34» в США с действиями гитлеровской Германии в годы Великой Отечественной войны.