Иностранное вторжение: сенсации и рекорды грядущего «Оскара»

До главного события в мире кино остались считаные дни. В ночь на 25 февраля в Лос-Анджелесе пройдет 91-я церемония вручения премии «Оскар». И каким бы ни был вердикт киноакадемиков, этот год точно войдет в историю. Голливуд захватывают иностранцы, на звание лучшего фильма претендует комикс, а в главную номинацию наконец вернулась интрига. «Известия» рассказывают о тенденциях и сенсациях премии.

Россия ни при чем

Незамеченный рекорд — помимо «Собибора» Константина Хабенского, выбранного Российским оскаровским комитетом, еще три страны СНГ отправили пытать счастья за океан фильмы, в которых Россия участвовала финансово, а то и творчески. Белоруссия выставила драмеди «Хрусталь» Дарьи Жук (и это первый кандидат от страны более чем за 20 лет), Армения — фильм-катастрофу «Спитак» россиянина Александра Котта, Казахстан — социальную драму «Айка». Это вторая игровая картина классика отечественной документалистики Сергея Дворцевого.

оскар Кадр из фильма «Собибор» Константина Хабенского Фото: Каропрокат

Массированная бомбардировка не помогла — ни один из кандидатов в итоговую пятерку не попал. Дальше всех закономерно продвинулась «Айка», у которой в активе был приз в Каннах (лучшая актриса — Самал Еслямова). Античная трагедия о девушке-мигрантке, застрявшей в трясине мегаполиса, добралась до шорт-листа из девяти названий. Как справедливо заключил режиссер, будь у фильма большой бюджет на продвижение, можно было бы побороться еще. Впрочем, уступить не стыдно, когда у тебя в конкурентах Куарон и Павликовский — но об этом позже.

Фильмы с российским следом претендовали на призы и в документальных категориях, но также прошли мимо номинаций. Здесь процедура своя — чтобы выдвинуться, нужен прокат в США или победы на престижных фестивалях. Этим требованиям соответствовали сразу две картины — короткий метр «Женщины ГУЛАГа» Марианны Яровской, некогда российской журналистки, а теперь американского режиссера (дошел до шорт-листа), и полнометражный фильм «Дорога» Дмитрия Калашникова, смонтированная из записей видеорегистраторов (только лонг-лист).

оскар Российский режиссер Андрей Звягинцев на вручении приза жюри Каннского фестиваля за фильм «Нелюбовь» Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Словом, в этом году «Оскар» пройдет без нас, но ничего удивительного здесь нет. Если окинуть взглядом все постсоветские годы, то окажется, что номинации нам стабильно приносят одни и те же персоналии — маститые режиссеры, давно сделавшие имя на Западе: Никита Михалков, Сергей Бодров, аниматоры Александр Петров, Константин Бронзит. Лишь недавно закрытый клуб пополнил каннский лауреат Андрей Звягинцев, имеющий уже две номинации на «Оскар». И, судя по всему, новые имена в финальных пятерках появятся не скоро.

Внезапное вторжение

Мало кто сомневается, что статуэтку как лучший иностранный фильм возьмет лента «Рома» Альфонсо Куарона, снятая им на родине в Мексике. В ее копилке уже есть венецианский «Лев» и «Золотой глобус» в той же категории. Да и Куарон уже давно известен в Голливуде и хранит на полочке «Оскар» за режиссуру «Гравитации». Однако сенсация в другом. Та же «Рома» претендует и на звание «просто» лучшего фильма, что случается всего в пятый раз за всю историю. Реальные шансы победить есть. Картина «Рома» уже стала фильмом года по версии Британской академии.

Всего на счету «Ромы» 10 номинаций, включая режиссуру. И в «иностранной», и в режиссерской категориях с Куароном соревнуется поляк Павел Павликовский — тот самый, чья «Ида» четыре года назад отняла «Оскар» у «Левиафана». Благодаря новой картине «Холодная война» он уже стал лучшим режиссером в Каннах, хотя вряд ли победит здесь. Тем не менее это уже небывалая история — еще никогда два иноязычных фильма не встречались в режиссерской номинации. Любопытно, что также номинирован и грек Йоргос Лантимос — правда, за англоязычный фильм «Фаворитка».

оскар Кадр из фильма «Рома» Альфонсо Куарона Фото: Participant Media

Общеизвестно, что Голливуд делали и делают иностранцы. Достаточно сказать, что за последние 10 лет только дважды лучшим режиссером становился американец. В остальные годы побеждали два британца, француз, тайванец и три мексиканца, один из которых тот же Куарон, а другой, Алехандро Гонсалес Иньярриту, выигрывал два раза подряд. Но в этом цикле иностранные фильмы прямо отбирают номинации у американских. У той же «Холодной войны» их три, а у «Работы без авторства» немца Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка (режиссер хита «Жизнь других») — две.

Понятно, что из всех этих фильмов, с призами, скорее всего, уйдет одна «Рома», и дело здесь не только в качестве картины и имени Куарона. За ней стоит онлайн-гигант Netflix, который сейчас успешно теснит традиционную студийную систему (и это опять же сенсация — ранее ни один фильм компании не претендовал на главную награду). Но каким бы ни был итоговый призовой расклад, очевидно, что Голливуд стал всё пристальнее следить за тем, что происходит за его пределами. И последствия этого могут быть самыми разнообразными.

Реальная интрига

Наконец, еще одно историческое событие — впервые на звание лучшего фильма претендует комикс. А именно «Черная пантера» Райана Куглера, заработавшая в общей сложности семь номинаций (остальные, правда, почти все технические). Выиграть он, естественно, не может, но победы никто и не ждет. Номинация — финальная строчка и без того очень представительного резюме: это и первый блокбастер, сделанный об афроамериканцах самими афроамериканцами, и один из самых успешных фильмов Marvel, и главный кассовый хит года внутри США.

оскар Кадр из фильма «Черная пантера» Райана Куглера Фото: WDSSPR

Так уж получилось, что тема расизма стала на «Оскаре» одной из главных в этом году. Например, за лучший фильм номинирован «Черный клановец» классика независимого кино Спайка Ли (впервые в карьере!). Это основанная на реальных событиях комедия о чернокожем полицейском, который в 1970-е годы смог внедриться в ячейку ку-клукс-клана. Премьера картины состоялась на Каннском фестивале, где он взял Гран-при жюри — второй по важности приз. Всего на его счету шесть номинаций на «Оскар» — столько опять-таки ни один фильм Спайка Ли ранее не собирал.

Однако у академиков есть более явный фаворит. «Зеленая книга» Питера Фаррелли — уютное и смешное ретро о том, как подружились чернокожий музыкант-виртуоз и его водитель-расист. У картины пять номинаций в самых важных категориях, она победила в голосовании на фестивале в Торонто, отлично прошла в американском прокате, да и в российском тоже творит чудеса. На ее счету «Золотой глобус» за лучшую комедию, а также приз продюсерской гильдии, что раньше было верным индикатором победы. Правда, последние два года академики решали по-своему.