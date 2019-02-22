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Названа сумма сделок по продажам российских фильмов на Европейском кинорынке

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Фото: proficinema.ru
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Сумма сделок по продажам российских фильмов на Европейском кинорынке (EFM) в Берлине достигла $2 млн. Об этом 22 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на «Роскино».

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По предварительны данным, фильмы были куплены байерами более чем из 45 стран, рассказала генеральный директор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе. Она также отметила, что работы режиссеров-дебютантов Александра Горчилина и Александра Золотухина вызвали позитивный резонанс в профессиональной среде.

Всего на стенде «Роскино» было представлено более 40 новых российских фильмов, а 25 отечественных компаний, включая «Мосфильм», WIZART, «Марс Медиа», Art Pictures Studio, Russian World Vision, All Media, представили свои проекты.

EFM проходил с 7 по 15 февраля. Его посетило более 9 тыс. гостей, среди которых 1,5 тыс. байеров и 480 экспонентов.

21 февраля прокатчик рассказал об аншлагах на показах российского фильма «Т-34» в США. Кино рассказывает о реальной истории, произошедшей во время Великой Отечественной войны, и попытке танкиста Ивушкина, противостоявшего целой танковой роте немцев и попавшего в плен, сбежать с помощью танка Т-34.

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