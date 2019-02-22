Названа сумма сделок по продажам российских фильмов на Европейском кинорынке

Сумма сделок по продажам российских фильмов на Европейском кинорынке (EFM) в Берлине достигла $2 млн. Об этом 22 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на «Роскино».

По предварительны данным, фильмы были куплены байерами более чем из 45 стран, рассказала генеральный директор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе. Она также отметила, что работы режиссеров-дебютантов Александра Горчилина и Александра Золотухина вызвали позитивный резонанс в профессиональной среде.

Всего на стенде «Роскино» было представлено более 40 новых российских фильмов, а 25 отечественных компаний, включая «Мосфильм», WIZART, «Марс Медиа», Art Pictures Studio, Russian World Vision, All Media, представили свои проекты.

EFM проходил с 7 по 15 февраля. Его посетило более 9 тыс. гостей, среди которых 1,5 тыс. байеров и 480 экспонентов.

21 февраля прокатчик рассказал об аншлагах на показах российского фильма «Т-34» в США. Кино рассказывает о реальной истории, произошедшей во время Великой Отечественной войны, и попытке танкиста Ивушкина, противостоявшего целой танковой роте немцев и попавшего в плен, сбежать с помощью танка Т-34.