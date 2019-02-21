Прокатчик рассказал об аншлагах на показах фильма «Т-34» в США

Основные показы фильма «Т-34» в США прошли с аншлагами. Об этом рассказал директор по развитию группы «Киносфера», осуществляющей прокат картины в Соединенных Штатах и Канаде, Александр Беляков.

В среду, 20 февраля, лента вышла на экраны в 12 кинотеатрах десяти американских городов, передает ТАСС. Несмотря на акции радикалов и призывы украинских дипломатов не допустить демонстрации картины на территории Северной Америки, ни один из театров от показов не отказался.

Акция противников показа фильма возле кинотеатра в Бостоне, на которую они пришли с воздушными шариками в виде танков, по словам Белякова, оказалась «не только бессмысленной, но и безрезультатной». Кроме того, она больше напоминала рекламу картины, чем протест против нее.

18 февраля посольство Украины в США призвало американские кинотеатры бойкотировать российскую военную драму, а активистов — срывать показы.

Из-за этого запланированный на 21 февраля в Сан-Франциско показ был отменен.

В Госдуме отметили, что истерия по поводу российской картины говорит о страхе политиков из-за того, что простые американцы увидят единство советского народа в борьбе с фашизмом. Российское посольства в США отметило, что требование отменить демонстрацию картины — открытое вмешательство в дела Соединенных Штатов.

Фильм режиссера Алексея Сидорова «Т-34» рассказывает о реальной истории, произошедшей во время Великой Отечественной войны, и попытке танкиста Ивушкина, противостоявшего целой танковой роте немцев и попавшего в плен, сбежать с помощью танка Т-34, использовавшегося противником для учений.