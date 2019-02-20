Мединский предложил бойкотирующим фильм «Т-34» заняться здоровьем

Выступающим на Украине за бойкот российского фильма «Т-34» следует «заняться своим здоровьем». Об этом 20 февраля заявил глава Минкультуры России Владимир Мединский.

«Они больные на голову. Им нужно заняться своим здоровьем», — цитирует министра агентство «РИА Новости».

Накануне посольство Украины в США призвало американские кинотеатры отказаться от проката ленты, которая якобы «распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире». В обращении дипломаты заявили, что Украина является «жертвой» России.

В тот же день показ картины был сорван в Сан-Франциско из-за «нездоровой реакции отдельных радикалов».

В Госдуме реакцию на фильм объяснили страхом политиков из-за того, что американцы увидят единство советского народа в борьбе с фашизмом.

Фильм режиссера Алексея Сидорова «Т-34» рассказывает о реальной истории, произошедшей во время Великой Отечественной войны. Картина повествует о советском танкисте Ивушкине, который пытался противостоять целой танковой роте немцев, но попал в плен. Солдат решает сбежать с помощью танка Т-34, использовавшегося противником для учений.

Картина заняла второе место по сборам в истории российского проката после 1991 года. Фильм появился на экранах 1 января и за первую неделю собрал более 1 млрд рублей.