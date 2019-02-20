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Российское посольство обвинило Украину во вмешательстве в дела США

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Требование украинского посольства в Вашингтоне отменить показ в США российского фильма «Т-34» является открытым вмешательством в дела Штатов, заявило 19 февраля российское дипведомство в американской столице.

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«Наследники Степана Бандеры, Романа Шухевича, Ярослава Стецько, Дмитрия Палиева, запятнавших себя прислужничеством рейху, еврейскими погромами, Волынской резней, охраной концлагерей, преступлениями против украинского, русского и белорусского народов, пытаются диктовать свою волю Америке», –– говорится в заявлении российской дипмиссии в Facebook.

Дипломаты подчеркнули, что посольство Украины даже вывесило список кинотеатров, где проходят показы военной драмы, с целью организовать «общественное» давление.

Попытки Украины организовать очередной «позорный флешмоб» дипломаты высмеяли, напомнив об акции #FreeSavchenko, призывавшей к свободе для Надежды Савченко, осужденной в РФ.

«Теперь (они) предпочитают молчать о том, что данная «героиня» сидит в украинской тюрьме», –– отметили в посольстве России.

В дипмиссии также отметили, что украинская сторона почему-то забыла упомянуть нью-йоркский кинотеатр, в котором при полном аншлаге демонстрируется отреставрированный фильм «Война и мир» украинца Сергея Бондарчука, реально прославляющий российскую армию, и выразили надежду, что украинские призывы против «Т-34» не останутся без ответа.

«Надеемся, столь наглое поведение украинских дипломатов получит должную оценку властей страны пребывания. Бандеровская зараза должна получить отпор. Нельзя позволять выплескиваться ей за пределы Украины», — заключили в посольстве.

Накануне посольство Украины в США призвало американские кинотеатры бойкотировать российскую военную драму, а активистов срывать показы. Из-за группы радикалов ленту уже отменили в Сан-Франциско.

Сеть американских кинотеатров Regal Cinemas при этом заявила, что не собирается отменять запланированные показы, так как не получала соответствующих указаний.

Фильм режиссера Алексея Сидорова «Т-34» рассказывает историю советских солдат, которые, даже попав в плен, не потеряли силы духа и спланировали побег на танке Т-34, использовавшемся немцами для учений.

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