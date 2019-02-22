Путин поручил увеличить субсидии на поддержку российского кино

Президент России Владимир Путин поручил увеличить субсидии на поддержку отечественного кино на 1 млрд рублей. Также он дал правительству поручение проверить эффективность работы региональных властей в сфере охраны объектов культурного наследия.

Правительство должно отчитаться до 1 октября 2019 года, а в дальнейшем делать это ежеквартально, передает РЕН ТВ.

Также до начала декабря кабинет министров должен разработать и внедрить систему непрерывного мониторинга эффективности осуществления регионами полномочий в сфере культуры.

8 февраля министр культуры Владимир Мединский сообщил, что правила направления субсидий на открытие кинотеатров изменятся в 2019 году. Это, по его словам, увеличит возможности для открытия в средних и крупных городах как однозальных, так и многозальных кинотеатров.