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Путин поручил увеличить субсидии на поддержку российского кино

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин поручил увеличить субсидии на поддержку отечественного кино на 1 млрд рублей. Также он дал правительству поручение проверить эффективность работы региональных властей в сфере охраны объектов культурного наследия.

Правительство должно отчитаться до 1 октября 2019 года, а в дальнейшем делать это ежеквартально, передает РЕН ТВ.

Также до начала декабря кабинет министров должен разработать и внедрить систему непрерывного мониторинга эффективности осуществления регионами полномочий в сфере культуры.

8 февраля министр культуры Владимир Мединский сообщил, что правила направления субсидий на открытие кинотеатров изменятся в 2019 году. Это, по его словам, увеличит возможности для открытия в средних и крупных городах как однозальных, так и многозальных кинотеатров.

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