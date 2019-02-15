Шарлотта Рэмплинг получила почетного «Золотого медведя» на Берлинале

Британская актриса Шарлотта Рэмплинг стала обладательницей почетного «Золотого медведя» на церемонии Международного Берлинского кинофестиваля.

Как пишет «РИА Новости», Рэмплинг получила награду из рук директора Берлинале Дитера Косслика. Торжественную речь о заслугах актрисы произнесла режиссер Лилиана Кавани.

«Я счастлива, что Шарлотта получает эту награду, и счастлива, что она выбрала фильм «Ночной портье» как символ своей карьеры», — сказала Кавани. Она подчеркнула уникальность таланта Рэмплинг, сравнив актрису с Ингрид Бергман.

За почти полвека в кино Рэмплинг снялась более чем в 100 картинах, работала с такими режиссерами, как Лукино Висконти и Вуди Аллен. В 2000 году за заслуги в развитии культурных связей между Францией и Британией ее наградили Орденом Британской империи.

Берлинский кинофестиваль проходит в столице Германии с 7 по 17 февраля. В фестивальные программы вошли две российские картины. «Кислота» Александра Горчилина вошла в программу «Панорама», а «Мальчик русский» Александра Золотухина — в программу «Форум».