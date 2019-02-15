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Шарлотта Рэмплинг получила почетного «Золотого медведя» на Берлинале

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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Британская актриса Шарлотта Рэмплинг стала обладательницей почетного «Золотого медведя» на церемонии Международного Берлинского кинофестиваля.

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Как пишет «РИА Новости», Рэмплинг получила награду из рук директора Берлинале Дитера Косслика. Торжественную речь о заслугах актрисы произнесла режиссер Лилиана Кавани.

«Я счастлива, что Шарлотта получает эту награду, и счастлива, что она выбрала фильм «Ночной портье» как символ своей карьеры», — сказала Кавани. Она подчеркнула уникальность таланта Рэмплинг, сравнив актрису с Ингрид Бергман.

За почти полвека в кино Рэмплинг снялась более чем в 100 картинах, работала с такими режиссерами, как Лукино Висконти и Вуди Аллен. В 2000 году за заслуги в развитии культурных связей между Францией и Британией ее наградили Орденом Британской империи.

Берлинский кинофестиваль проходит в столице Германии с 7 по 17 февраля. В фестивальные программы вошли две российские картины. «Кислота» Александра Горчилина вошла в программу «Панорама», а «Мальчик русский» Александра Золотухина — в программу «Форум».

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