Всем сестрам по статуэтке: «Оскар» постарался никого не обидеть

В Лос-Анджелесе в 91-й раз раздали «Оскары». Победу в главной номинации одержала «Зеленая книга» Питера Фаррелли — старомодное роуд-муви о том, как подружились чернокожий музыкант и его шофер-расист. Фильм также взял награду за лучший оригинальный сценарий и лучшую мужскую роль второго плана, причем Махершала Али уже получал «Оскар» в аналогичной номинации два года назад. «Рома» Альфонсо Куарона, главный соперник «Зеленой книги», также удостоилась трех статуэток. Черно-белая элегия о Мехико 1970-х победила в категориях лучший иностранный фильм, лучшая работа режиссера и оператора.

Оскаровские драмы и комедии нынешнего сезона начались задолго до церемонии вручения наград. Резкое падение телерейтинга главной киноцеремонии в прошлом году напрягло потенциальных рекламодателей, и по слухам, спонсоры попросили дать им гарантии — то есть, если телерейтинг упадет ниже обозначенного уровня, заплаченные за рекламу деньги придется вернуть. Финансовая опасность привела к усиленной экономии средств, в результате чего знаменитая лестница, ведущая в театр «Долби», осталась без позолоченных оскаровских великанов и корзин с цветами. Допущенным туда журналистам было просто не с кем фотографироваться. Особенно расстроились туристы, которые запланировали посещение Лос-Анджелеса в самый популярный день в году.

Вопреки ожиданиям

— Это самый непредсказуемый «Оскар» на моей памяти, — поделился с «Известиями» глава Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов. — Впервые за всю историю все профессиональные гильдии и производственные объединения — а это индикаторы грядущего «Оскара» — наградили разные картины. Победить в равной степени могли и «Рома», и «Зеленая книга», но триумф последней вполне понятен. Эта картина не великая, но всех примиряющая. Что самое главное в премиях такого рода. Потому что если картина, даже лучшая, чем-то раздражает, она сразу теряет голоса.

oscar1 Кадр из фильма «Зеленая книга» Фото: Capella Film

Сюжет «Зеленой книги» основан на реальных событиях. Тони Валлелонга по прозвищу Болтун (Вигго Мортенсен), дитя нью-йоркских трущоб, работает вышибалой и может, как он сам считает, переговорить кого угодно. С гангстерами он дружит, но не слишком близко, хотя ему очень нужны деньги на семью и оплату счетов. Неожиданно подворачивается странная, но выгодная халтурка: чернокожий пианист-виртуоз Доктор Дон Ширли (Махершала Али), экзальтированный интеллигент из высшего света, хочет отправиться с концертами в южные штаты, и ему нужен водитель-ассистент-телохранитель, потому что с неграми там, куда он едет, разговор может быть очень коротким.

oscar2 Режиссер Питер Фаррелли Фото: REUTERS/A.M.P.A.S/Matt Petit

Вроде бы сюжет сомнений не вызывает, однако сказать, что картина обошлась без раздражителей, нельзя. Родственникам Ширли и Тони фильм категорически не понравился. Близкие первого возражали против того, что на экране он представлен изгоем в собственном племени, без друзей, семьи и политических союзников. На протяжении месяцев выходили возмущенные статьи, где рассказывалось, какие у Ширли были прекрасные отношения с братом и как он взаимодействовал с активистами освободительного движения. Племянника Болтуна Ника Валлелонгу, на мемуарах которого базируется сценарий, упрекали в том, что он исказил образ Ширли, а его дружбу с белым Тони сильно преувеличил. Как бы то ни было, у «Зеленой книги», начиная с премьеры осенью в Торонто, судьба складывается практически идеально. Фильм активно двигался в сторону «Оскара», получая один приз за другим.

Раздражитель как стимул

У «Ромы» же был большой список раздражителей. Во-первых, это фильм на испанском языке, а академики не очень жалуют иностранные картины в основной категории, тем более что в борьбе за «иноязычный» «Оскар» Куарон фактически не имел конкурентов. Во-вторых, за «Ромой» стоял Netflix, чья экспансия сильно беспокоит консерваторов. Но Куарон, очевидно, не в обиде. Фактически все три награды ушли ему лично — он сам снял фильм как оператор, а в «иностранной» номинации традиционно отмечают не продюсеров, а режиссеров. Ранее в его копилке был «Оскар» за режиссуру «Гравитации». К слову, уже в пятый раз за последние шесть лет лучшим режиссером становится мексиканец.

oscar3 Режиссер Альфонсо Куарон Фото: REUTERS/Mike Segar

Едва ли не большая интрига развернулась в актерских номинациях. На звание лучшего артиста претендовали Вигго Мортенсен («Зеленая книга») и Кристиан Бэйл («Власть»). Оба не только достоверно перевоплотились в реальных персонажей, но и набрали не один десяток килограммов. Но лучшим все равно признали Рами Малека, сыгравшего Фредди Меркьюри в музыкальном байопике «Богемская рапсодия». Как полагает Кирилл Разлогов, отчасти артисту «помог» скандал с режиссером картины Брайаном Сингером, которого обвинили в педофилии и убрали из всех наградных листов. В итоге лавры достаются другим создателям, в том числе Малеку, который уже взял «Золотой глобус».

oscar4 Оливия Колман получила приз за лучшую женскую роль Фото: REUTERS/A.M.P.A.S/Matt Petit

В женской номинации многие прочили приз Гленн Клоуз. Одна из самых заслуженных актрис поколения уже седьмой раз номинируется на «Оскар» (в этом году — за драму «Жена»), но вновь осталась без награды. Вместо нее приз получила британка Оливия Колман за блистательно исполненную роль взбалмошной королевы в «Фаворитке» Йоргаса Лантимоса. И это единственная победа фильма, получившего десять номинаций.

Утешение как награда

Также всего одну утешительную статуэтку (из восьми возможных) — за грим и прически — получил другой фаворит премии, «Власть» Адама Маккея. Это политическая сатира про Белый дом, где Сэм Рокуэлл сыграл президента Джорджа Буша-младшего. Он был номинирован за эту роль как лучший актер второго плана, но уступил приз Махершале Али.

oscar5 Сэм Рокуэлл в роли Джорджа Буша-младшего в фильме «Власть» Фото: Global Look Press/ZUMA/Annapurna Pictures

— Сэму было очень непросто, потому что комедийный образ Джорджа Буша, созданный Уиллом Ферреллом в телефильме «Последняя ночь с Джорджем Бушем», очень популярен, — рассказывал «Известиям» режиссер Адам Маккей. — Смех — это сила. Если мы можем над чем-то смеяться, значит, мы имеем над этим власть. С Бушем было связано много комичных эпизодов, это нельзя было потерять. Например, Сэм умудрился найти фантастическую видеозапись вечеринки, на которой Буш был несколько пьян (она вошла в фильм). Такие детали многое дают почувствовать. И в то же время нам надо было, чтобы он казался реальным человеком.

Зато сразу три награды у «Черной пантеры», первого комикса, номинированного в категории «лучший фильм». Блокбастер получил призы за саундтрек, работу художника-постановщика и костюмы. В остальных номинациях обошлось без больших сюрпризов. Лучшая актриса второго плана — Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»). Лучшие визуальные эффекты — у «Человека на Луне», биографии Нила Армстронга Дэмьена Шазелла. Леди Гага получила статуэтку за лучшую песню («Звезда родилась»), а «Человек-паук: Через вселенные» — за лучший мультфильм года.

oscar6 Кадр из фильма «Черная пантера» Фото: WDSSPR

Если кратко суммировать итоги, в извечном конфликте между политкорректностью и искусством нынешний «Оскар» зафиксировал уверенную ничью. Главной темой церемонии стала проблема расовых предрассудков и достижение равных возможностей. Многие призеры так или иначе поднимают тему расизма и его последствий — «Зеленая книга», «Черный клановец», «Черная пантера», но по гамбургскому счету их трудно назвать конъюнктурной поделкой. Среди победителей в актерских категориях царит этническое разнообразие: два афроамериканца (Махершала Али, Реджина Кинг), этнический египтянин Рами Малек и британка Оливия Колман. И хотя с точки зрения выслуги лет, личных вкусов и иных факторов, финальный вердикт киноакадемиков может вызывать споры, плохих артистов в этом списке точно нет.