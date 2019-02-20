«США подорвали свой моральный авторитет»

Американские политики — не те, кем кажутся на первый взгляд. Неприятная правда о Джордже Буше-младшем, Дике Чейни и Дональде Рамсфелде должна заставить мир задуматься о сегодняшних проблемах. Об этом «Известиям» рассказал режиссер, сценарист, обладатель «Оскара» Адам Маккей. Его новая картина «Власть», посвященная прошлой администрации республиканцев в Белом доме, номинирована на восемь «Оскаров», в том числе за лучший фильм года и лучшую режиссуру. В преддверии выхода ленты в российский прокат «Известия» встретились с Адамом Маккеем.

— Как вы себя чувствуете после съемок фильма «Власть»?

— У меня было такое ощущение, что я много месяцев провел на американских горках. Можно было запросто сойти с ума. Вы только представьте, работая над этим фильмом, мы пережили 60 лет американской истории. Но учитывая, в каком мире мы живем сейчас, решили, что не нужно бояться перегнуть палку (смеется).

— До того как вы начали работать над «Властью», вы знали что-то такое о бывшем вице-президенте Дике Чейни, чего не знали другие?

— Я слышал, что Чейни был кукловодом американской политики. Но это что-то вроде клише. Еще я знал, что он как-то раз выстрелил своему приятелю в лицо... О нем ходило много разных слухов. Я понял, что этот человек действительно руководил всем и вся. Вот я и решил снять об этом фильм.

маккей Кристиан Бейл в роли бывшего вице-президента Дика Чейни фильме «Власть» Фото: Вольга

— Как вы готовились к съемкам и помогали вашим актерам войти в образ? Изучали архивные документы?

— Прежде всего, нужно задаться вопросом, что это за люди. Причем главное здесь — их личная жизнь. Можно просмотреть множество записей, чтобы почувствовать, как они держат себя на людях, но только воображение и интуиция позволят представить, какими они были в частной жизни. И в этом самая большая сложность. Нам удалось найти такие подробности жизни американских политиков, которые были не известны широкой общественности. Например, Сэм Рокуэлл (исполнитель роли Джорджа Буша. — «Известия») умудрился найти фантастическую видеозапись вечеринки, на которой Буш был несколько пьян. Благодаря этому мы смогли лучше почувствовать этого человека.

А Стив Карелл (исполнитель роли бывшего министра обороны США Дональда Рамсфелда. — «Известия») нашел фотографии Рамсфельда с мальчишника. Там он делает стойку на руках и разные глупости — например, засовывает китайские палочки для еды себе в нос. Подобные материалы гораздо больше говорят об этих людях, чем многое из того, что я прочитал в книгах и увидел по телевизору. Конечно, у нас были и другие документы о том, как руководители государства проводили свободное время, но вот эти фотографии о Рамсфелде оказались очень ценными.

Примерно в то же самое время мой дед служил на флоте. У меня сохранились фотографии, на которых он делает стойку на руках во время вечеринки, поэтому я могу представить себе характер человека, которого забавляют такие развлечения.

— Вы знаете, что думают о фильме прототипы ваших персонажей? Вы согласовывали с ними какие-то детали?

маккей Сэм Рокуэлл в роли Джорджа Буша Фото: Вольга

— История этих людей очень хорошо задокументирована. Например, вы можете посмотреть документальную картину Эррола Морриса о Рамсфелде. Вы увидите, что на протяжении всего фильма Рамсфелд уворачивается и уходит от всех без исключения вопросов. Мы также просмотрели большое количество интервью с Джорджем Бушем и Диком Чейни и поняли, что эти люди прошли большую школу общения со средствами массовой информации, поэтому они говорят то и так, как им надо. Но мы стремились к тому, чтобы пойти дальше этого.

Если вы попробуете согласовать с этими людьми их биографию, у вас ничего не получится. Это будет конец всего вашего проекта. Я бы очень хотел узнать, что они думают о фильме, даже если бы они ругали меня последними словами. Но их мнение мне интересно после того, как мы закончили работу, а не до этого.

— Было ли что-то такое, что вас сильно удивило во время подготовки к фильму?

— Больше всего нас со Стивом Кареллом удивила разница между публичным образом Дональда Рамсфелда и тем, какой он за закрытыми дверями. На домашних видеозаписях мы видим милого, обычного человека. Когда он справляет нужду, стоя на крыльце своего загородного дома, то кажется очень простым. Но вас не покидает ощущение, что все это сделано специально, что это игра, потому что за всем этим скрывается очень целеустремленный, амбициозный, умный и жестокий человек. Мы знаем, что окружающие боялись его до смерти.

маккей Стив Карелл в роли бывшего министра обороны США Дональда Рамсфелда Фото: Вольга

— Когда показываешь таких влиятельных политиков, как в вашем фильме, существует опасность скатиться в пародию.

— Да, поэтому всё должно основываться на фактах. Окружающая нас реальность и без того бывает настолько нелепа и глупа, что нет никакой необходимости это усугублять. Сэму Рокуэллу было очень непросто, потому что комедийный образ Джорджа Буша, созданный Уиллом Ферреллом в телефильме «Последняя ночь с Джорджем Бушем», очень популярен. Нам же надо было, чтобы он казался реальным человеком. В то же время с ним связано много комичных эпизодов, это тоже нельзя потерять. То же касается и Стива Карелла в роли Рамсфелда.

Есть такие этапы в нашей жизни, когда мы находимся на пике нашей харизмы. Потом харизма уже не работает, но мы продолжаем в том же духе. Джордж Буш пережил этот пик на лужайке перед Белым домом, когда он попивал джин с тоником и травил анекдоты; Рамсфелд — когда стоял на палубе авианосца и, указывая на самолет, говорил: «Вот моя малышка, сажайте ее». Но они оба продолжали в том же духе, пока их отношение к жизни и способы ведения дел не дали обратный эффект. Один из моих друзей на студии сказал мне: «Будь ты проклят за то, что мне сейчас стыдно за Рамсфелда и Буша» (смеется).

— Сначала они говорили, что Америка не практикует пытки, а потом оказалось, что это не так.

— От их логики с ума можно сойти.

маккей Кадр из фильма «Власть» Фото: Вольга

— Когда я смотрела этот фильм, думала, а как они оказались на самом верху власти? Как это было возможно?

— Я задал себе этот вопрос много лет назад, задаю его и сейчас. Я не понимаю, что происходит. Но дело в том, что подобное случается не только в Соединенных Штатах, но и по всему миру. Давайте задумаемся над тем, сколько существует представительная демократия. Всего 250 лет. Это не так уж и много. До этого были короли и право престолонаследия. Если вы перешли дорогу королю, он приказывал, и солдаты вас убивали. Только с недавнего времени мы живем при представительной демократии, и у меня складывается такое впечатление, что мы все от нее устали. Вообще я испытываю сейчас чувство растерянности.

— Президентство Буша пришлось на очень тяжелое время. Сейчас проще.

— Не думаю, что проще. Давайте посмотрим, до чего мы дошли. Мировая экономика обрушилась, Соединенные Штаты вторглись в Ирак, действуя по ложным данным разведки, подорвали свой моральный авторитет. Сейчас люди игнорируют государственную власть и разваливают ее. Администрация Буша нанесла нам самый большой урон за всю историю США.

— Почему вы решили снять этот фильм? Вам предложили хорошо заработать?

— Да, просто ради денег. Просто ради работы с 9 до 17 часов (смеется). Конечно, мне хотелось быть причастным к чему-то большому. Иногда твои ожидания оправдываются, иногда нет. Но тебе хочется быть членом звездной команды.

маккей Кадр из фильма «Власть» Фото: Вольга

— Вы стремились к тому, чтобы зрители задумались, или просто хотели их развлечь?

— И то и другое. Людям нужно отдыхать, поэтому юмор очень важен. Благодаря тому, что в нашем фильме несколько смешных эпизодов, зрители могут легче переварить очень серьезные вещи. Это эффективный способ подачи драмы. Смех — это сила. Если мы можем над чем-то смеяться, значит, мы имеем над этим власть. А вот если мы уже не можем смеяться, тогда мы действительно бессильны.

— Вы исследуете смену общественных формаций. Отношение к ним часто непредсказуемо. Существует мнение, что рабство — это не так уж и плохо. Как вы можете объяснить подобную логику?

— Да, я слышал такие высказывания. Некоторые считают, что мы живем в эпоху постпросвещения, что сейчас происходит контрреволюция. Так ли это? Не знаю. Но это ужасно. Логика, наука и искусство питали и вдохновляли нас на протяжении четырех сотен лет. Неужели люди устали от всего этого? Может быть, и так. А может быть, мы просто переживаем сложные годы. Иногда поутру встаешь с кровати и ударяешься коленкой, но к полудню боль проходит. Может быть, сейчас именно такой момент. Мы хотим разобраться, поставить знак вопроса. Вот почему мы занялись этим фильмом.

маккей Кадр из фильма «Власть» Фото: Вольга

Почему власть окутана такой тайной, почему мощь банковской системы оказалась такой иллюзорной, почему Дик Чейни всегда был на заднем плане, за закрытыми дверями, но оказывал такое влияние на историю? Может быть, нас обманывают, рассказывая такую версию событий, которая не дает возможности понять реальное положение вещей? Вот какие вопросы мы задаем в фильме. Может, нам говорят не правду, а различные отредактированные версии правды, которые ссорят нас друг с другом и сеют смятение? Мы не знаем ответов, но мы формулируем вопросы.

— Фильм рассказывает об исторических событиях. А вам хотелось, чтобы зрители задумались о сегодняшнем дне?

— Невозможно смотреть на нашу недавнюю историю и не задумываться над тем, к чему привели те события. Связь здесь очевидная. Это все одна история. Вполне прослеживается связь от Никсона до Рейгана, от Буша до Трампа. Мы видим, что произошло с этой политической партией. А вот что произошло со всем остальным миром, почему он тоже сошел с ума, для меня остается загадкой.