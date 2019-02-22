Невыдуманная надежда: кто получит «Оскар» за правду

Вручение премий «Оскар» состоится воскресным вечером, 25 февраля. В центре внимания традиционно — игровые картины. Но не стоит забывать и о номинации за лучший полнометражный документальный фильм, где зачастую встречаются куда более яркие и смелые художественные высказывания, чем в главных категориях. «Известия» рассказывают о пяти номинантах этого года.

RBG

Рут Бейдер Гинзбург — вторая в истории женщина, ставшая судьей Верховного суда США. Но она же и известная феминистка, постоянный персонаж ток-шоу на телевидении. Ее скандальные «особые мнения» превращались в анекдоты национального масштаба. Количество влиятельных врагов у нее не поддается исчислению, а известные комики с удовольствием пародируют ее манеры. Фильм начинается с провокационной фразы: «Я не прошу поблажек у наших братьев, я прошу у них только убрать ноги с наших шей». Это про мужчин. В свои 85 лет Гинзбург занимается спортом, не лезет за словом в карман, а ее разум прозрачен и остер.

oscardoc1 Кадр из фильма RBG Фото: Magnolia

RBG — фильм о победительнице, потому что каждый шаг Гинзбург был ступенью наверх и она нигде не пошла на компромисс. Такого рода биографические ленты важны для «Оскара» и обязательно присутствуют среди номинантов, даже если с художественной точки зрения не представляют особого интереса. Важнее оказывается герой и его путь к торжеству правды.

Minding the Gap

Пока никто из российских переводчиков не смог найти точный эквивалент этого выражения. Фраза Mind the gap! звучит в метро и означает приблизительно то же, что у нас «Отойдите от края платформы». Но в фильме это предостережение относится совсем не к подземке, а к падениям в прямом и переносном смысле. Это очень личная, интимная картина. Ее герои — три друга, Зак, Кир и Бинг, которые с детства любили кататься на скейтах, а один из них еще и снимал всё на видео. Прошли годы, Бинг Лью стал режиссером и решил сделать кино про то, как сложилась жизнь у ребят и какие у них скелеты в шкафу.

oscardoc2 Кадр из фильма Minding the Gap Фото: ITVS

Зак стал отцом, прекратил курить травку у себя во дворе, но быстро ударился в пьянство и начал поколачивать жену, так что она от него ушла. Кир не может найти нормальную работу, семьи у него нет, перспектив на будущее — никаких. Но самое страшное начинается, когда друзья начинают вспоминать свое детство. Все опасности экстремального спорта меркнут перед ужасами, которые творились у них дома, заставляя сбегать на улицу в компанию таких же несчастных подростков. Одна из самых драматичных линий фильма — интервью Бинга Лью со своей матерью, которая неловко огрызается на попытки сына понять, за что ему выпало столько горя в юности.

Свободный подъем в одиночку

Эль-Капитан — горная вершина в Калифорнии, место паломничества альпинистов в течение многих десятилетий. Алекс Хоннольд давно мечтал сделать то, что пока не удавалось никому, — забраться на Эль-Кэп без чужой помощи и страховки. Как выражается его друг, это всё равно что участвовать в забеге на золотую медаль, зная, что ты либо получишь ее, либо наверняка умрешь. Полтора часа мы наблюдаем за тем, как Алекс готовится к подъему. Знакомимся с этим странноватым человеком, который лазает по горам один, потому что всегда был слишком застенчивым и гордым, чтобы просить составить ему компанию.

oscardoc3 Кадр из фильма «Свободный подъем в одиночку» Фото: National Geographic

Он живет в фургоне, моется редко, денег почти не зарабатывает и совершенно одержим горами. Познакомился с девушкой, повел ее в горы, но упал и сломал себе позвоночник, и теперь его подъем на Эль-Кэп будет еще более рискованным. Этот фильм пахнет смертью. Нам многозначительно показывают фото людей, которые погибли, штурмуя вершину, в одном кадре (самом жутком) человек почти разбивается. А Алекс упорно собирается осуществить свою мечту, оттачивая подъем отдельно на каждом участке и лаконично подытоживая сделанное. И когда он начнет свое восхождение, этот смертельный поединок с природой захватит и не отпустит до самого конца, каким бы он ни был.

Округ Хейл утром и вечером

Рамелл Росс несколько лет изо дня в день снимал родные места, неспешные молодежные посиделки, баскетбольные тренировки, дни рождения и похороны, церковные службы — в общем, всё то, из чего состоит быт тихого провинциального городка, где основная часть населения — малоимущие афроамериканцы. Из 1,3 тыс. часов он в итоге оставил 80 минут, склеив короткие кадры в поэтическое эссе под медитативный музыкальный аккомпанемент.

oscardoc4 Кадр из фильма «Округ Хейл утром и вечером» Фото: Louverture Films

«Округ Хейл» получил cпецприз жюри на «Сандэнсе» в прошлом году и с тех пор успешно шел к «Оскару» через другие фестивали, получая восторженные рецензии не привыкших к поэтическому кино американских критиков. Сегодня это один из самых вероятных претендентов на «Оскар». Америка здесь показана любящими глазами художника и гражданина, без осуждения и публицистического пафоса.

Об отцах и сыновьях

Если о новаторстве остальных номинантов еще можно спорить, то этот точно уникален и даже, странно сказать, невозможен, потому что поверить в происходящее на экране мозг упорно отказывается. Сирийский эмигрант Талал Дерки вернулся в родную страну. Представился военным корреспондентом, сочувствующим ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России), и стал снимать — но не боевиков, а семью рядового сапера, фанатично мечтающего о джихаде.

oscardoc5 Кадр из фильма «Об отцах и сыновьях» Фото: Cinema Group Production

Среди восьми сыновей сапера (за время съемок он подорвется на мине и потеряет ногу) Дерки выбирает двоих. Старший Осама — мальчик-бунтарь, которого игиловская муштра раздражает и мешает играть с ребятами. Его младший брат Айман — тихоня, на него никто не возлагает особых надежд, потому что именно Осама — гордость и надежда семьи. Режиссеру, на несколько лет потерявшему связь с внешним миром, удалось снять, как мальчишек превращают в боевиков, и сцены в тренировочном лагере наполнены не меньшим напряжением, чем в кубриковской «Цельнометаллической оболочке». Но что более важно, Дерки на примере братьев показывает, что «тропа войны» — не единственно возможный вариант для сына боевика, как бы ему ни промывали мозги. И в этой надежде на человечность главное достоинство удивительного фильма.