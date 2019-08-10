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Новый фильм Тарантино установил рекорд в первый день проката в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Новый фильм американского режиссера Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» в день премьеры в России и странах СНГ собрал рекордные 125 млн рублей. Об этом сообщили 9 августа в компании Sony Pictures Releasing Russia.

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Премьера картины состоялась накануне, 8 августа. При этом презентовать ее в Москву приехал сам режиссер, пишет «РИА Новости».

Тарантино дал большую пресс-конференцию, на которой рассказал о новом фильме, о своем отношении к жестокости и отметил, что планирует снять еще только один фильм в карьере.

«Однажды…в Голливуде» рассказывает о событиях 1969 года, произошедших на закате «золотого века» Голливуда. Главные роли сыграли Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт и Марго Робби.

Ранее сообщалось, что визит Тарантино в Москву стал поводом для мемов.

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