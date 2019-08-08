Тарантино признался в любви к фильмам Бекмамбетова

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино во время своего визита в Москву заявил, что ему нравятся фильмы его российского коллеги Тимура Бекмамбетова, в частности картина «Ночной дозор».

«Кстати, я смотрел и его ранние ленты, например «Гладиатрикс» (The Arena), она тоже потрясающая. Мне нравятся все российские актеры, которых он подобрал. Так что я большой фанат первых фильмов Тимура», — цитирует режиссера «РИА Новости».

Кроме того, Тарантино назвал любимым режиссером классика советского кинематографа Сергея Эйзенштейна.

«Да ладно вам, нельзя не любить его работы! Его «Александр Невский» — просто нереальный! Одна только сцена битвы на замерзшем озере шедевральная», — сказал Тарантино.

Ранее в интервью «Известиям» культовый режиссер признался в любви к советскому фильму «Человек-амфибия», который с упоением смотрел в детстве.