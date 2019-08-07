Тарантино представил в Москве новый фильм

В Москве состоялась премьера фильма Тарантино. Сюжет «Однажды в... Голливуде» рассказывает о США конца 1960-х. Главные роли актера и его дублера играют Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Самому режиссеру в 1969 году было шесть лет, он использовал свои воспоминания. В российском прокате фильм стартует 8 августа. «Однажды в... Голливуде» — предпоследняя работа Тарантино. Сценарий 10-й киноленты еще не готов.