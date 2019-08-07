Мединский провел экскурсию для Тарантино

Квентин Тарантино прошелся по Красной площади и осмотрел Музеи Московского Кремля. Режиссер даже спросил, что нужно сделать, чтобы быть похороненным в сердце столицы. Компанию легендарному кинематографисту составил министр культуры Владимир Мединский. Тарантино представит в Москве свой девятый фильм — «Однажды в... Голливуде». Премьера картины с Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо запланирована на 8 августа.