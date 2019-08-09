Не очень криминальное чтиво: новый Тарантино и детские страшилки

Ди Каприо играет актера-лузера, а Брэд Питт — его дублера, Даша-путешественница выросла, а бестселлер детской литературы обернулся хоррором от Гильермо Дель Торо. «Известия» рассказывают, что смотреть в кино в эти выходные.

«Однажды в… Голливуде»

Аудиторию российских кинотеатров трудно назвать синефильской, но когда выходит новый фильм Квентина Тарантино, это праздник для всех. Другое дело, что Тарантино — мастер обманывать ожидания и это ему готов простить не каждый. Г оворили, что сюжет «Однажды в… Голливуде» будет построен вокруг убийства жены Романа Полански Шэрон Тейт бандой Чарльза Мэнсона. А оказалось, что это история про немолодого малоизвестного актера в творческом и личном кризисе и про его друга-дублера. Полански с Мэнсоном, равно как Брюс Ли со Стивом Маккуином, вынесены на периферию повествования, главные герои, подобно Розенкранцу с Гильденстерном, всё время пытаются стать частью большой голливудской истории, но их время прошло и ничего с этим не поделаешь.

Тарантино не раз использовал этот ход. В «Бешеных псах» не сцена ограбления, а длительные выяснения отношений были основной частью фильма. В «Криминальном чтиве» зрителю приходилось самому достраивать фабулу по коротким и часто второстепенным деталям.

Здесь основная тема — мифология бунтарского Голливуда конца 1960-х, в который Тарантино влюблен по уши. Но это не энциклопедия, а эссе с намеками для посвященных. Для многих это самый важный релиз года, а для нашего проката — ведущий фильм уикенда .

Режиссер: Квентин Тарантино

В ролях: Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Марго Робби, Дакота Фаннинг, Брюс Дерн, Аль Пачино, Курт Расселл

«Дора и Затерянный город»

Киноадаптация всемирно известного обучающего детского мультсериала, который в России известен как «Даша-путешественница». В фильме, правда, Доре уже не семь лет, она подросток, сыгравшей ее Изабеле Монер на момент съемок было 17. Ее героиня прямиком из джунглей попадает в обычную американскую школу, где ей предстоит адаптироваться к нормам цивилизованной жизни. Но это не значит, что перед нами классическая комедия про тинейджеров с первой любовью и «отчетным концертом» в финале. «Дора» — микс из «Лары Крофт», «Тарзана», «Джуманджи» и «Детей шпионов», приключений здесь будет очень много.

Сразу обращает на себя внимание присутствие в титрах Бенисио Дель Торо и Дэнни Трехо. В кадре их нет, они выступили актерами озвучания CG-персонажей, значит, при просмотре в дубляже они фактически исчезнут из картины, хотя, возможно, именно ради них многие родители захотят посмотреть «Дору» вместе с детьми. Но вряд ли они будут разочарованы — история очень веселая и увлекательная, а девушка, как и в развивающих мультиках, всегда настроена позитивно.

Режиссер: Джеймс Бобин

В ролях: Изабела Монер, К’Орианка Килчер, Бенисио Дель Торо, Ева Лонгория, Дэнни Трехо

«Страшные истории для рассказа в темноте»

На Западе трилогия Элвина Шварца, выпущенная в 1980-е, считается классикой детской литературы, правда, в непривычном жанре ужасов . Каждая книга — сборник рассказов, основанных на фольклоре, своего рода страшилки братьев Гримм, только адаптированные под современного читателя и снабженные сюрреалистическими иллюстрациями Стивена Гаммелла. На русском языке «Страшные истории» впервые изданы только сейчас, к выходу фильма. В мае в США вышла документальная картина о бестселлере Шварца как феномене, можно посмотреть ее перед походом в кино.

Гильермо Дель Торо сначала хотел сам снимать этот фильм, но потом оставил себе функции продюсера и соавтора сценария. Здесь интересно наблюдать, как довольно наивная и старомодная завязка (подростки в хэллоуин находят в старом особняке магическую книгу и выпускают на волю древнее зло) в итоге оборачивается леденящим душу кошмаром , заставляющим вспомнить «Пункт назначения» и «Зловещих мертвецов». Не исключено, что последние создавались под прямым воздействием «Страшных историй»: считается, что книга сильно повлияла на развитие жанра, ее следы можно найти во многих кинохитах.

Режиссер: Андре Овредал

В ролях: Зои Маргарет Коллетти, Майкл Гарза, Гэбриел Раш, Остин Абрамс, Дин Норрис, Джил Беллоуз

«Плюс один»

На первый взгляд перед нами обычная летняя романтическая комедия. Два одиночества, Бен и Элис, которые с трудом переносят друг друга, но знакомы с колледжа, решают притвориться парой, чтобы ходить на чужие свадьбы без помех . За это Элис «подгоняет» Бену девушек, а сама наслаждается мизантропическими наблюдениями. Понятно, к чему ведут такие трюки, закон жанра не позволит героям остаться просто приятелями.

Однако даже по трейлеру заметно, что юмор в картине временами очень рискованный, а ситуации часто не столько смешные, сколько трагикомичные, если не драматичные . Может, поэтому у фильма отличные отзывы критиков и приз зрительских симпатий на известном кинофестивале Трайбека в Нью-Йорке. Это умное, горькое и реалистическое кино, но оно может понравиться практически всем.

Режиссеры: Джефф Чан, Эндрю Раймер

В ролях: Майя Эрскин, Джек Куэйд, Эд Бегли мл., Алекс Анфанджер, Кирстен Армстронг

«BTS: Открой свою душу. Фильм»

Трудно сказать, можно ли еще считать жанр К-рор субкультурой, учитывая миллионы поклонников корейской музыки во всем мире. Причем если поначалу можно было говорить только об интернет-аудитории, то стадионные туры бэндов, включая BTS, они же Bangtan Boys, доказывают: виртуальные кумиры давно превратились в реальных.

Фильм устроен так, чтобы музыка дополнялась многочисленными закулисными интервью с участниками «мальчиковой» группы, интересными, впрочем, только фанатам . Для остальных куда любопытнее будет познакомиться с последними хитами звезд и посмотреть шоу, которое они делают. Визуально оно уступает их концептуальным видеоклипам, но энергетика живого концерта всегда подкупает, особенно когда он красиво показан на киноэкране.

Режиссер: Пак Чжун-су