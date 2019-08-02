Их не догонишь: «Форсаж», исход на автобусе и полет Черномора

Украинцы ставят Пушкина на английском. Советские бабушки катаются по одноэтажной Америке, распевая песни на всех языках. Звезды гоночного боевика пробуют себя в отдельном сюжете. Все — не в своей тарелке, а выигрывает от этого зритель. «Известия» рассказывают, что смотреть в кино в эти выходные.

«Форсаж: Хоббс и Шоу»

Первый спин-офф суперпопулярной серии «Форсаж» — самый интригующий с точки зрения киноиндустрии релиз этой недели. Герои Дуэйна Джонсона и Джейсона Стейтема будут сражаться с неким Брикстоном, которого играет Идрис Эльба. О злодее известно, что его прокачали суперимплантами и что он — террорист и угроза всему законопослушному обществу. Фанатов франшизы усиленно будоражат всевозможными информационными вбросами, одним из последних стал слух о том, что в фильме будет камео Райана Рейнольдса.

А главной «вирусной» рекламой картины на протяжении долгого времени была муссирующаяся в СМИ «ссора» между звездами «Форсажа» Дуэйном Джонсоном и Вином Дизелем. Якобы их отношения еще во время работы над восьмой частью были настолько холодными, что они даже не стали сниматься в общей сцене и их потом «объединяли» на монтаже. Потом Скала Джонсон писал оскорбительные намеки в соцсетях, комментировал творческие разногласия с Дизелем — и теперь его нет в титрах «Форсажа 9». Многие считают, что всё это было спланированной пиар-акцией, чтобы подогреть интерес к спин-оффу, и если так, то идея отличная.

Режиссер: Дэвид Литч

В ролях: Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтем, Идрис Эльба, Ванесса Кирби, Хелен Миррен

«Гив ми либерти»

Этот псевдодокументальный трагифарс обыгрывает библейскую книгу «Исход». Главный герой — молодой работник социальных служб Вик из семьи советских иммигрантов на русском почти не говорит, хотя всё понимает. Его работа — в специальном автобусе возить неходячих инвалидов в культурный центр, где для них устраивают мероприятия. Но в один прекрасный день на его голову сваливается труппа иммигрантского театра: на кладбище хоронят их пожилую коллегу, и Вик просто обязан отвезти их туда, хотя у него рация разрывается от поручений по работе.

Довольно долго Вик со своим народом «в изгнании» мечется по пригородам под звуки американских, русских и еврейских песен и постоянную перебранку. Его «стадо» рассыпается — он собирает его снова, проклиная, но чувствуя свою (мессианскую?) ответственность перед ними. Попутно он попадает во всевозможные передряги, стараясь исполнять и свои профессиональные обязанности. Почти все тут играют самих себя, задействовано всего несколько настоящих актеров. Режиссер Кирилл Михановский когда-то был таким же соцработником, что и Вик, он тоже иммигрант. Поэтому «Гив ми либерти» слишком личный, чтобы быть безупречным. Картина демонстрировалась на «Сандэнсе» и в Каннах, это один из интереснейших фильмов лета в прокате .

Режиссер: Кирилл Михановский

В ролях: Лорен Спенсер, Крис Галуст, Максим Стоянов, Дарья Екамасова, Зоя Махлина, Дороти Рейнольдс

«Руслан и Людмила: Перезагрузка»

Пока на Украине под разными предлогами запрещают российские картины, мы с интересом смотрим фильмы наших соседей, а данный мультблокбастер вполне достоин внимания. Делался он сразу с прицелом на международный прокат, с привлечением голливудских специалистов, на английском языке — под который даже движения губ персонажей синхронизированы. Чтобы не смущать зарубежную аудиторию неизвестными именами, анимацию почти на всех территориях выпускали под названием «Украденная принцесса», более того, даже на Украине одно время хотели отказаться от прямой отсылки к Александру Сергеевичу, но потом оставили оба варианта сразу: «Украденная принцесса: Руслан и Людмила» .

Российского или украинского колорита практически нет, «Руслан и Людмила» выглядит так, словно диснеевские художники решили пошутить и сделать импровизацию на тему пушкинского сюжета с использованием элементов из всех последних анимационных хитов студии . Российского зрителя это может покоробить, но нельзя не признать, что нарисован мультик превосходно, а многие персонажи обыграны очень остроумно.

Режиссер: Олег Маламуж

«Как отмыть миллион»

Конец трилогии, начавшейся «Закатом американской империи» (1986) и продолжившейся «Нашествием варваров» (2003, «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке) . Оригинальное название этой картины «Падение американской империи» прокатчик использовать не стал, рассчитывая, что поклонников канадского классика Дени Аркана в России не так уж много, а авантюрная комедия с броским «денежным» заголовком может привлечь в залы большее количество зрителей.

Кажется, и сам Аркан был бы согласен с таким решением: по стилю фильм мало напоминает предшественников и не является их прямым продолжением. В нем куда меньше долгих диалогов продвинутых немолодых интеллектуалов, зато те, что все-таки есть, отличаются изысканностью и афористичностью, свойственными лучшим работам мастера. Для знатоков творчества режиссера «Миллион» немного легкомыслен, зато всем остальным он должен понравиться .

Режиссер: Дени Аркан

В ролях: Александр Ландри, Мари-Пьер Морен, Реми Жирар, Максим Рой, Эрик Брюно, Венсан Леклер

«Маленькое красное платье»

Ретро-хоррор известного в киноманских кругах Питера Стриклэнда («Каталин Варга», «Герцог Бургундии») сравнивают с хитами Дэвида Линча и Дарио Ардженто. Это рассказ о зловещем магазине, где продается вызывающе красивое красное платье. Оно легко меняет свой размер, чтобы подойти владелице или владельцу (будет и такое), но за обладание им придется заплатить высокую цену.

Англичанин Стриклэнд впервые сделал местом действия свою родину. Может, поэтому в фильме еще больше изощренного черного юмора, чем в прежних работах . Временами действие замедляется и даже останавливается, а аудиовизуальный ряд, тяготеющий к видеоарту, гипнотизирует зрителя, погружает в транс. Вместе с тем здесь довольно много размышлений на тему культуры потребления, что дает основания считать «Платье» не просто ужастиком, а интеллектуальной, даже публицистической сатирой. Только очень страшной .

Режиссер: Питер Стриклэнд

В ролях: Гвендолин Кристи, Сидсе Бабетт Кнудсен, Джулиан Бэррэтт, Кэролайн Катц, Марианн Жан-Батист, Лео Билл