Комикс для самых взрослых: Джонсон и Стейтем — лучший экшен-дуэт сезона

В российский прокат вышел «Форсаж: Хоббс и Шоу» — спин-офф самой кассовой экшен-франшизы современности, уже без Вина Дизеля и Мишель Родригес, зато с Дуэйном «Скалой» Джонсоном и Джейсоном Стейтемом в ведущих ролях. Ставки всё так же высоки — миру угрожает нешуточная опасность, и остановить конец света могут только наши старые знакомые. В небольших камео в фильме появились Хелен Миррен, Райан Рейнольдс и Кевин Харт. В режиссерском кресле — восходящая звезда жанра, постановщик первого «Джона Уика», второго «Дэдпула» и «Взрывной блондинки» Дэвид Литч.

«Форсаж» с нами уже почти 20 лет. Восемь фильмов собрали в общей сложности более $5 млрд. Продюсеры обещают остановиться на десятом, а вот спин-оффы никто не отменял — их может быть сколько угодно. Но что показательно — сбросив балласт из раздутого каста и запутанной истории взаимоотношений, в побочной серии «Форсаж» резко помолодел и взбодрился. И в очередной раз сменил жанр. Был мелодраматичный экшн, где каждое виртуозное мочилово сменяет то ссора, то сердечный разговор. А стал — комедийный боевик с фантастическим злодеем в духе старой бондианы.

Спасибо сценаристам — перед просмотром вообще необязательно что-либо знать про старые «Форсажи». Всё необходимое нам сообщат и так. Люк Хоббс (Джонсон) — расслабленный здоровяк из полиции Лос-Анджелеса. Деккард Шоу (Стейтем) — лондонский элитный шпион на вольных хлебах, пижон и педант. Оба — известные профессионалы своего дела, и когда кто-то выкрадывает опасный вирус, именно их нанимает ЦРУ спасать планету. Но есть загвоздка — Хоббс и Шоу не могут работать в команде, потому что на дух не переносят друг друга. Уж слишком они разные. И слишком похожи.

Тем не менее сработаться придется, ведь им противостоит настоящий сверхчеловек (Идрис Эльба), кибернетически модифицированный убийца. Брикстон представляет интересы некой организации «Этеон», мечтающей выкосить половину человечества, чтобы то вышло на новую эволюционную ступеньку. К слову, не обошлось и без «русского следа». Вирус разработал гениальный профессор Андрейко (Эдди Марсан) — из благих побуждений, как панацею, но «Этеон» превратил его открытие в оружие массового поражения. Дело осложняется еще и тем, что в интригу оказалась замешана сестра Деккарда Хэтти (Ванесса Кирби).

В фильме полно шуток, особенно в первой половине (ближе к финалу авторы наконец вспоминают, в какой франшизе работают, тогда и начинаются разговоры за жизнь на «сложных щах»). Лучше всего, естественно, удались перепалки между Хоббсом и Шоу, а также между Хоббсом и Хэтти. Фактически это взаимные «прожарки» в духе «комедии оскорблений» — популярного в западной традиции жанра неполиткорректного юмора, когда оппоненту (или аудитории в зале) достается за всё — внешность, национальность, гендер, без оглядки на законы приличия и хороший тон.

А вот погонь на шикарных автомобилях почти нет, но к этому хардкорные фанаты франшизы давно должны были привыкнуть. Точнее, судя по сборам, «Форсаж» за то и полюбили в массах, что с некоторых пор он превратился в громыхающий блокбастер, где законы физики, логики и минимального правдоподобия просто отбрасываются за ненадобностью. Это пацанский комикс, где мускулистые мужики красиво выбивают дух из полчищ карикатурных злодеев, мечтающих о мировом господстве. «Хоббс и Шоу» — не исключение. Он смешнее, но не сильно умнее оригинала. И экшена здесь так же много — под конец даже клонит в сон.

Впрочем, и совсем бессмысленным зрелищем фильм не назовешь. Наивно и топорно, но последовательно он пытается проговаривать важные вещи: семья на то и дана, чтобы прощать; дружить лучше, чем воевать; любая слабость может стать силой, а играть с шулерами — опасно и глупо. Наконец, как и любой современный комикс, «Хоббс и Шоу» благородно настаивает, что злодейством рая не построишь. Не случайно логово «Этеона» располагается не где-нибудь, а под Чернобыльской АЭС (это не шутка) — не очень ловкий, но явный призыв к человечеству, что нужно учиться на своих ошибках.