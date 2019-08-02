Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Форсаж: Хоббс и Шоу» (12+)

Режиссер: Дэвид Литч, в ролях: Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэйтем, Идрис Эльба, Ванесса Кирби, Хелен Миррен, Эйса Гонсалес, Эдди Марсан, Клифф Кёртис, Джон Туи, Джо Аноаи и др.

Люк Хоббс — американский элитный спецагент, он любит удобную спортивную одежду, большие пикапы и здоровое питание. Декард Шоу — британский пижон, бывший сотрудник разведки, предпочитает дорогие костюмы, спортивные авто и длинноногих красоток. Эти двое ненавидят друг друга. Но если кто-то угрожает их семьям, они готовы пойти на всё. Даже на работу в команде.

«Руслан и Людмила: Перезагрузка» (6+)

Фото: Экспонента Кадр из мультфильма «Руслан и Людмила: Перезагрузка»

Режиссер: Олег Маламуж

Бродячий артист Руслан влюбляется в прекрасную Милу, даже не подозревая, что она принцесса. Когда злой волшебник Черномор похищает его возлюбленную, рассчитывая превратить силу ее любви в собственное колдовское могущество, Руслан отправляется в погоню за украденной девушкой. Ему придётся преодолеть все преграды и опасности, чтобы доказать, что настоящая любовь сильнее магии.

«Оленья кожа» (18+)

Фото: MEGOGO Distribution Кадр из фильма «Оленья кожа»

Режиссер: Квентин Дюпьё, в ролях: Жан Дюжарден, Адель Энель, Альберт Дельпи, Мари Бюнель, Томас Бланчард, Корали Руссье, Лорен Николас, Пьер Гомм

Мужчина подпадает под влияние своей новой куртки из оленьей кожи. Вещь заставляет его тратить все сбережения и совершать преступления.

«Добро пожаловать в Рим» (12+)

Режиссер: Риккардо Милани, в ролях: Паола Кортеллези, Антонио Альбанезе, Соня Бергамаско, Лука Анджелетти, Клаудио Амендола, Антонио Д’Осилио, Аличе Мазелли, Симоне де Бьянки и др.

Респектабельный глава аналитического центра Джованни возвращается в Рим из командировки и с ужасом узнаёт, что его единственная и горячо любимая 13-летняя дочь Агнеса обручена с подростком из бедного пригорода Алессио. Чтобы убедить молодых людей, что они не пара, ему придётся заручиться поддержкой Моники — матери Алессио, женщины со взрывным характером и своими представлениями о социальной справедливости.

«Маленькое красное платье» (18+)

Фото: Capella Film Кадр из фильма «Маленькое красное платье»

Режиссер: Питер Стриклэнд, в ролях: Гвендолин Кристи, Сидсе Бабетт Кнудсен, Кэролайн Катц, Марианн Жан-Батист, Джулиан Бэррэтт, Хейли Сквайрс, Лео Билл, Ричард Бреммер, Стив Орам, Евгения Карузо и др.

Маленькое, невероятно красивое красное платье идеально подходит каждой, кто его примеряет. Оно делает женщину желанной, но у платья есть цена. И не каждая сможет ее заплатить.

«Джессика навсегда» (18+)

Фото: Arte France Кадр из фильма «Джессика навсегда»

В рамках кинопрограммы Garage Screens состоится премьера фильма французских режиссёров, лауреатов Берлинского кинофестиваля Каролин Погжи и Джонатана Винеля «Джессика навсегда». Действие этой антиутопии разворачивается в альтернативном будущем. В нем общество отвергает мальчиков, которые родились сиротами. В ответ они ожесточаются и учатся убивать. И лишь девушка Джессика дает им любовь и заботу, которых у них никогда не было...

3 августа, 21.00. Парк Горького, Летний кинотеатр на площади Искусств

«День Индии» (0+)

Фото: ТАСС/Артем Геодакян Участница фестиваля «День Индии» в парке «Сокольники»

Программа 6-го фестиваля объединяет всё самое лучшее, что может показать загадочная Индия: от зажигательных танцев и росписи хной до грандиозного шествия колесниц и демонстрации индийского кино. Колоритные артисты, спикеры и блогеры, практики йоги и медитации, яркая индийская ярмарка, горы ароматной и вкусной еды. Десятки развлекательных площадок активностей и релакса.

9–11 августа, парк «Сокольники»

«Ретро» (12+)

Фото: Театр на Малой Бронной Спектакль «Ретро»

Постановка режиссера Юрия Йоффе по комедии Александра Галина. Овдовевший пенсионер на склоне лет переезжает из деревни в город к дочке и зятю. Одиноко и тоскливо ему коротать дни в большой квартире в ожидании занятых делами и проблемами родственников. Находчивый зять решает женить старика, устроив настоящие смотрины. Но никто не предвидел, что все три потенциальные невесты придут в гости одновременно...

2 августа, 19.00, Театр на Малой Бронной

«Амстердам» (18+)

Фото: Театр «Современник» Спектакль «Амстердам»

Сергей Газаров поставил спектакль также по произведению Александра Галина. В пьесе сталкиваются мировоззрения, ценности и поколения. Постановка не лишена оптимизма и доказывает, что даже в самой сложной ситуации единственно возможный выход — оставаться человеком. В главных ролях — Михаил Ефремов, Ольга Родина, Семен Шомин и др.

2 августа, 19.00, Театр «Современник», Дворец на Яузе

«Лебединое озеро» (6+)

В рамках гастролей Новосибирского государственного академического театра оперы и балета на исторической сцене ГАБТа покажут спектакль Михаила Мессерера. Хореограф поставил задачу восстановить знаменитый балет в духе и стиле постановщиков Александра Горского и Асафа Мессерера. Музыкальным руководителем и дирижером выступит Дмитрий Юровский.

3 августа, 19.00, Большой театр

«Язычники» (18+)

Фото: Театр.doc Спектакль «Язычники»

Постановка режиссера Валерии Сурковой по пьесе драматурга Анны Яблонской. На сцене разыгрывается жестокая драма о кризисе веры у современного человека. В семью, дошедшую до крайности, приезжает верующая свекровь (Татьяна Владимирова), внезапно вернувшаяся в мир после скитаний по монастырям.

3 августа, 20.00, Театр.doc

«Земля и небо» (0+)

Фото: Земля и небо/zemlyainebo.ru Картина Константина Сутягина «Снег падает на всех одинаково»

Художник и литератор Константин Сутягин и композитор Иван Соколов средствами музыки и живописи делают попытку осмысления Нового Завета. Авторы размышляют на вечные человеческие темы, пытаясь представить себя участниками событий двухтысячелетней давности. Проект создавался в течение пяти лет. Константин Сутягин написал серию из более чем сотни картин, Иван Соколов — фортепьянный цикл из 31 прелюдии, речитатива и эпилога. В результате появилось произведение искусства, в котором живопись, музыка и слово взаимодополняют друг друга.

До 25 августа, Галерея искусств Зураба Церетели

Magnum Live Lab​​​/19​​ (0+)

Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru Выставка проекта Magnum Live Lab/19

Magnum Live Lab — международный проект, в рамках которого фоторепортеры авторитетного агентства Magnum Photos в течение двух недель знакомятся с городом и снимают в нем, а затем публично обсуждают результаты работы и готовят экспонаты для итоговой выставки. После Парижа, Лондона, Шэньчжэня и Киото в объектив «магнумцев» попала и Москва. Теперь результаты их работы доступны всем желающим. Вход свободный.

До 1 сентября, Музей архитектуры им. Щусева, флигель «Руина»